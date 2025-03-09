Reconocido cantante colombiano sufrió un accidente cerebrovascular: esto dijo su familia

Hay conmoción en el mundo de la música debido a que un artista colombiano está enfrentando una difícil situación médica.

Mauricio Mancilla, el cantante que es conocido como Big Mancilla, se encuentra hospitalizado debido a que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico.

Los signos de alarma empezaron el pasado 25 de agosto de 2025, después de la celebración de su cumpleaños. Esto debido a que el artista urbano comenzó a perder la movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

Fue así como su familia lo trasladó de emergencia a una clínica de primer nivel y los especialistas, después de una serie de exámenes rigurosos, detectaron el diagnóstico.

En medio de esta noticia, tanto los seres queridos como los fanáticos de Big Mancilla se encuentran en shock debido a que el artista siempre se ha mostrado saludable e, incluso, ha revelado un gusto especial por el deporte y el ejercicio.

Este fue el mensaje de Andrea Mancilla, la hermana de Big Mancilla, tras el accidente cerebrovascular del cantante colombiano

Andrea Mancilla, la hermana del artista urbano, confirmó que su hermano se encuentra enfrentando una compleja realidad médica y pidió ayuda para el proceso de rehabilitación de Big Mancilla.

"Mi nombre es Andrea Mancilla y hoy les hablo desde lo más profundo de mi corazón. He creado una vaki con el propósito de ayuda a mi hermano. Con tu aporte, por pequeño que sea, estarás ayudando a que Mauro pueda enfocarse plenamente en su rehabilitación sin preocuparse por su sustento económico", comenzó diciendo la hermana del cantante.

"Desde el fondo de nuestros corazones, agradecemos a cada persona que se una a esta causa. Estamos seguros de que Mauro jamás olvidará el amor y el apoyo recibido en este difícil momento", añadió.

Estos han sido los mensajes de apoyo de los fanáticos de Big Mancilla, el cantante colombiano

Luego de que los seres queridos de Big Mancilla confirmaron que el artista sufrió un accidente cerebrovascular, sus fanáticos han dejado múltiples mensajes de fortaleza en las redes sociales.

"Sales de esta, mi negro", "Dios los bendiga", "pronta recuperación", "estamos contigo, maestro" y "ánimo, guerrero", han sido algunas de las palabras.

Este es el enlace para acceder a la ayuda de la hermana de Big Mancilla.