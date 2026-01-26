Masacre en México: más de 15 muertos dejó ataque armado durante partido de fútbol

Una ola de violencia criminal sacudió el estado de Guanajuato durante el fin de semana, dejando un saldo de 20 personas fallecidas, 11 de ellas víctimas de un ataque armado perpetrado mientras se disputaba un partido de fútbol en el municipio de Salamanca.

Grave masacre en México: ataque armado dejó 20 muertos

Los hechos ocurrieron durante la noche de este domingo en el Deportivo Emiliano Zapata, ubicado en el sector de Loma de Flores.

Según los primeros reportes de las autoridades, al menos ocho individuos a bordo de dos camionetas irrumpieron en las instalaciones deportivas y efectuaron más de 100 disparos contra los asistentes al encuentro.

El gobierno municipal de Salamanca confirmó que varias personas perdieron la vida en el lugar del ataque.

Las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal desplegaron de inmediato un operativo en la zona para investigar los hechos y dar con los responsables de la agresión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gabinete de Seguridad se encuentra trabajando en coordinación con las autoridades estatales para identificar y capturar a los perpetradores del ataque.

Medios locales han señalado que el hecho estaría vinculado a la actividad de grupos del crimen organizado que operan en la región.

El estado de Guanajuato ha sido una de las entidades más afectadas por la violencia criminal en México durante los últimos años.

La disputa territorial entre diferentes organizaciones delictivas ha generado altos índices de homicidios y enfrentamientos armados que han impactado gravemente a la población civil.

Este ataque representa uno de los episodios más violentos registrados recientemente al perpetrarse en un espacio público y recreativo donde familias y aficionados al deporte se congregaban para disfrutar de un partido de fútbol.

La magnitud del operativo criminal, con ocho atacantes y más de 100 disparos, evidencia el nivel de organización y la capacidad operativa de los grupos delictivos en la zona.

Autoridades investigan masacre que dejó 20 muertos en México

De momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y determinar si las víctimas tenían alguna vinculación específica con actividades delictivas o si se trató de un acto indiscriminado de violencia.

El gobierno federal ha reiterado su compromiso de trabajar coordinadamente con las instancias estatales para garantizar la seguridad de los habitantes de Guanajuato.