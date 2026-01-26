CANAL RCN
Internacional

Tormenta invernal paraliza Estados Unidos: 21 muertos y millones sin electricidad

Las fuertes nevadas, de más de 30 centímetros en unos 20 estados, provocaron cortes de electricidad generalizados.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 26 de 2026
02:24 p. m.
Una enorme tormenta invernal, con temperaturas polares, azotaba este lunes por tercer día consecutivo a gran parte de Estados Unidos, dejando al menos 21 fallecidos, un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de vuelos cancelados.

En la región de los Grandes Lagos, los residentes despertaron con temperaturas extremas, inferiores a -20 °C. Se prevé que el frío se intensifique en los próximos días con la llegada de una masa de aire ártico, especialmente en las Grandes Llanuras del norte y otras zonas centrales, donde la sensación térmica podría alcanzar los -45 ºC, capaces de provocar congelamiento en cuestión de minutos.

Las fuertes nevadas, de más de 30 centímetros en unos 20 estados, provocaron cortes de electricidad generalizados. Según PowerOutage.com, casi 800.000 clientes seguían sin suministro la mañana del lunes, principalmente en el sur del país. Tennessee reportaba 250.000 afectados, mientras que Misisipi y Luisiana sumaban más de 250.000 hogares sin energía.

“Los cortes de electricidad podrían durar varios días más, ya que las autoridades luchan por recuperarse. Muchas de estas zonas no cuentan con los recursos para enfrentar fenómenos de esta magnitud”, explicó la meteoróloga Allison Santorelli.

Muertes y llamados de alerta

Las condiciones extremas han causado al menos 21 muertes, según reportes oficiales y medios locales. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron halladas sin vida al aire libre durante el fin de semana.

En Texas, tres muertes fueron confirmadas, incluyendo la de una adolescente de 16 años en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas fallecieron por hipotermia. Además, un choque en Iowa dejó una víctima mortal y dos heridos.

Las autoridades en varios estados, desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York, instaron a los residentes a permanecer en casa ante las condiciones peligrosas.

Vórtice polar y caos aéreo

Los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York se encontraban prácticamente paralizados. Desde el sábado se han cancelado más de 19.000 vuelos y miles más sufrieron retrasos, según FlightAware.

El presidente Donald Trump pidió a los ciudadanos mantenerse a salvo y abrigados, aunque aprovechó la situación para cuestionar el cambio climático: “¿QUÉ LE PASÓ AL CALENTAMIENTO GLOBAL?”, escribió en su plataforma Truth Social.

La tormenta está vinculada a una deformación del vórtice polar, una masa de aire que normalmente circula sobre el Ártico pero que se desplazó hacia el sur. Los científicos advierten que el aumento de estas perturbaciones podría estar relacionado con el cambio climático, aunque también influyen variaciones naturales.

