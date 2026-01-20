México entrega 37 criminales a Estados Unidos: estos son algunos de los más peligrosos

Este martes 20 de enero, el Gobierno de México informó que le entregó a Estados Unidos un total de 37 personas vinculadas a estructuras criminales. El trámite se hizo en medio de las políticas norteamericanas contra estas bandas.

Las cámaras mostraron la forma en la que llegaron: cabizbajos, esposados y vestidos con ropa de presos. Además, estaban custodiados por un robusto equipo de policías y militares.

Entregas de México a Estados Unidos

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional (…) Se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”, precisó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

El traslado se hizo en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Es la tercera entrega que México realiza desde 2025, pero a nivel general es la 92. Además, se dio después de la reunión que días atrás tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo Donald Trump.

La primera entrega de 2025 había sido el 28 de febrero, semanas después de que Trump volviera a la Casa Blanca. Sheinbaum ha asegurado que México ha sido exitoso en materia de hacerle frente a las bandas, destacando la reducción en los decomisos de fentanilo y asesinatos.

Los nombres peligrosos

Los delincuentes viajaron en siete aeronaves y llegaron a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Entre ellos estuvo Jorge Damián Román Figueroa, más conocido como ‘El Soldado’. Es la cabeza de Los Malas – Mañas, estructura vinculada a Los Mayos del Cartel de Sinaloa.

Otro de los nombres importantes fue el de Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla. Es una de las mentes detrás del Cartel de los Beltrán Leyva, grupo que estuvo vinculado a Sinaloa en el pasado.