Colombiano que viajó a México contó cómo terminó detenido, golpeado y abandonado tras escala en Monterrey

Un profesor colombiano residente en México denunció públicamente haber sido detenido de manera arbitraria y golpeado por militares, un hecho que, según su testimonio, le ocasionó la fractura de tres costillas y un serio deterioro de su estado de salud.

Se trata de Leonardo Ariel Escobar, de 42 años, quien permaneció varios días desaparecido luego de un incidente ocurrido el 31 de diciembre, cuando realizaba una escala aérea en el norte del país.

Fueron sus familiares y la universidad privada del estado de Puebla donde trabaja, quienes reportaron su desaparición el 2 de enero, al no tener información sobre su paradero ni su estado físico.

Colombiano fue reportado como desaparecido tras hacer una escala en Monterrey

De acuerdo con el relato entregado por Escobar a medios de comunicación, todo comenzó el 31 de diciembre, cuando hizo una escala en el aeropuerto de Monterrey.

Allí, según denunció, elementos de la Guardia Nacional le impidieron continuar su viaje hacia la Ciudad de México, sin explicarle los motivos de la decisión. El profesor calificó el procedimiento como “arbitrario”.

Escobar aseguró que, tras ser retenido, fue trasladado a una celda ubicada en el municipio de Apodaca, donde permaneció durante tres días. Según su testimonio, antes de llegar al lugar de reclusión fue golpeado, agresiones que, afirmó, le provocaron la fractura de tres costillas.

Él señaló que considera lo ocurrido como un acto de discriminación.

¿Qué pasó durante los días que estuvo detenido?

Durante el tiempo que estuvo detenido, el profesor afirmó que desconocía completamente la razón de su retención. Además, denunció que no recibió alimentos durante esos días y que tampoco le fue brindada asistencia médica, pese a las lesiones que presentaba.

“Lo mínimo era brindarme asistencia médica”, reclamó Escobar, al señalar que estas condiciones afectaron seriamente su salud.

Mientras permanecía retenido, su situación era desconocida para sus allegados. El 2 de enero, tanto su familia como la universidad en la que labora lo reportaron como desaparecido, al no lograr establecer contacto con él ni obtener información oficial sobre su ubicación.

¿Por qué detuvieron a profesor colombiano en aeropuerto de México?

La Secretaría de Seguridad de México informó la semana pasada que Escobar había estado detenido por una falta administrativa, aunque no entregó detalles sobre las circunstancias del procedimiento ni sobre las condiciones de su detención.

Tras ser liberado el 2 de enero, el profesor relató que se encontraba desorientado y que comenzó a vagar por las calles, sin claridad sobre su situación ni capacidad para pedir ayuda.

Hallan con vida a profesor colombiano que había sido reportado como desaparecido en México

En ese estado permaneció durante varios días, hasta que fue auxiliado por el director de un centro de rehabilitación para personas con adicciones, quien lo encontró y le brindó apoyo.

Escobar explicó que días después recuperó la conciencia y logró proporcionar sus datos personales al personal del centro. Gracias a esa información, fue posible confirmar su identidad y notificar a la fiscalía sobre su paradero, diligencia que se realizó el viernes pasado.

Ahora, el profesor insiste en que fue víctima de un procedimiento arbitrario, violento y sin garantías básicas, y sostiene que lo ocurrido dejó secuelas físicas y un impacto grave en su salud.