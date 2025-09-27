CANAL RCN
Internacional

Más de 30 fallecidos, entre ellos 8 niños, dejó una estampida en India

La estampida se produjo en medio de un mitin electoral de un popular actor convertido en político.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
02:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos 36 personas murieron este 27 de septiembre tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay en el sur de India, informó el ministro jefe del estado de Tamil Nadu, M.K. Stalin.

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación
RELACIONADO

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación

"Me entristece profundamente saber que hasta ahora 36 personas, incluyendo ocho niños y 16 mujeres, han muerto", indicó en la red social X M.K. Stalin, ministro jefe de Tamil Nadu, donde se produjo el incidente.

Previamente, el legislador V. Senthilbalaji había comunicado un balance de 31 fallecidos y 58 heridos, que fueron trasladados al hospital.

Vijay, conocido únicamente por su nombre de pila, había tomado la palabra ante la multitud cuando estalló el caos en el mitin, obligándole a interrumpir su discurso.

Según el diario The Hindustan Times, la estampida se produjo porque una parte de la muchedumbre, ansiosa por ver a Vijay, se abalanzó hacia las barreras.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el suceso de "profundamente triste" en un mensaje dirigido a las familias y seres queridos de las víctimas, difundido en redes sociales.

Siete niños murieron aplastados tras colapso del techo de una escuela por fuertes lluvias
RELACIONADO

Siete niños murieron aplastados tras colapso del techo de una escuela por fuertes lluvias

Episodios como este son frecuentes en India, en eventos masivos como fiestas religiosas, a menudo mal gestionados y con lagunas en temas de seguridad.

El pasado enero, 30 personas murieron y otras tantas resultaron heridas en una estampida ocurrida durante la fiesta religiosa de Kumbh Mela.

Y en julio del pasado año, 121 murieron en el estado norteño de Uttar Pradesh, durante un encuentro religioso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

"Somos guerreros de Bolívar": Maduro advirtió a Estados Unidos sobre una posible agresión

Argentina

En medio de protestas por el asesinato de tres mujeres que fue transmitido en redes, Argentina confirma la captura de un quinto sospechoso

Miss Universo

Exconcursante de Miss Universo fue hallada muerta: autoridades investigan el caso

Otras Noticias

Bogotá

Premio Nacional de Derechos Humanos 2025: voces que defienden la vida en Colombia

El próximo 30 de septiembre Bogotá será el escenario de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, un reconocimiento que exalta la valentía de líderes sociales, colectivos y organizaciones que trabajan por la vida, la justicia y la paz en los territorios más golpeados por el conflicto armado.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de septiembre de 2025

¡Celebran una gran cantidad de personas tras el sorteo del Super Astro Sol de este 27 de septiembre! Descubra el resultado exacto.

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios, el superclásico del fútbol colombiano: horario y TV

Viral

¿Por qué hay mujeres que aceptan ser la amante de un hombre casado? Esto dice la Psicología

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos