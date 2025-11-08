Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación

La apnea del sueño es considerada como un trastorno potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas veces.

Según Mayo Clinic, existen tres tipos de apnea del sueño, tales como: apnea obstructiva del sueño, que ocurre cuando los músculos de la garganta bloquean el flujo de aire en los pulmones, apnea central del sueño, que ocurre cuando el cerebro no envía las señales pertinentes para controlar la respiración y la apnea central del sueño surgida durante el tratamiento, generada cuando alguien posee apnea obstructiva del sueño y que, posteriormente, se convierte en apnea central del sueño.

Uso del shankh para la apnea del sueño

Según una investigación, publicada en el portal ERS Publications, reveló que el soplado por medio de esta caracola tiene efectos positivos sobre este trastorno. El shankh es una antigua práctica, famosa en la India, utilizada hace miles de años y consiste en la inhalación y posterior exhalación, a través del mismo artefacto.

Dentro de las conclusiones se destacan las mejoras en la somnolencia diurna, la calidad del sueño y la eficacia del entrenamiento de los músculos respiratorios mediante el uso del shankh, como una nueva alternativa terapéutica para controlar los síntomas en el futuro.

Por medio de un estudio, realizado en 30 personas con el diagnóstico de apnea del sueño, se logró determinar una mejoría del 34% en la escala de somnolencia de Epworth. Así mismo, se recomendó dicha práctica por al menos 15 minutos durante cinco días a la semana.

El estudio también reveló que los pacientes lograron dormir mejor mientras que el monitoreo reportó de cuatro a cinco apneas menos y el aumento en los niveles de oxígeno durante las noches.

“La forma de soplar el shankh es muy particular. Implica una inhalación profunda seguida de una exhalación enérgica y sostenida con los labios bien apretados. Esta acción genera fuertes vibraciones y resistencia al flujo de aire, lo que probablemente fortalece los músculos de las vías respiratorias superiores, incluyendo la garganta y el paladar blando, zonas que suelen colapsar durante el sueño en personas con AOS”, manifestó el doctor Krishna K. Sharma, director de la investigación.

Complicaciones de la apnea del sueño

Según Mayo Clinic, la apnea del sueño es una enfermedad grave por lo que algunas complicaciones de la apnea obstructiva del sueño son: fatiga durante el día, hipertensión arterial o problemas cardiacos, mayores riesgos de adquirir diabetes tipo 2, síndrome metabólico, complicaciones con medicamentos y cirugía y problemas hepáticos.