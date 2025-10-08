CANAL RCN
Ocho personas fueron asesinadas a tiros frente a una discoteca en Ecuador: esto se sabe

Entre los muertos está el hermano del alcalde de Santa Lucía y propietario del local.

agosto 10 de 2025
02:43 p. m.
En horas de la madrugada de este domingo 10 de agosto, en Santa Lucía, Ecuador, se registró un violento ataque armado perpetrado por un grupo de hombres dejó un saldo de ocho personas muertes y dos más heridas.

¿Qué se sabe de la masacre en una discoteca de Ecuador?

Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de la 01:15 de la madrugada, cuando dos camionetas con varios hombres armados llegaron hasta las afueras de una discoteca del municipio.

En ese momento, un grupo de personas consumía alcohol en la vía pública, justo frente a la entrada del establecimiento. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada.

En la escena, los agentes hallaron siete cuerpos sin vida y a varias personas heridas. Una de ellas falleció horas después en un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre las víctimas se encontraba Jorge Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía y propietario del negocio donde se registró la masacre.

Los cuerpos de los fallecidos, siete hombres y una mujer, fueron trasladados a una morgue en el municipio vecino de Daule. Las dos personas heridas permanecen bajo atención médica.

¿Qué hallaron en la escena de la masacre en discoteca de Ecuador?

El coronel Javier Chango, quien entregó las declaraciones oficiales, confirmó que en el lugar se encontraron cerca de 80 casquillos de proyectiles de pistolas de 9 milímetros y de fusiles automáticos.

Además se pudo establecer que, tras cometer el crimen, los agresores huyeron por una ruta que aún no ha sido identificada.

En operativos posteriores en la zona, la policía detuvo a un hombre que portaba un revólver y se movilizaba en una camioneta. Sin embargo, las autoridades no han determinado si esta persona participó directamente en el hecho.

Finalmente, la alcaldía de Santa Lucía declaró luto oficial, y a través de sus redes sociales, el despacho del alcalde expresó:

Nos unimos en sentimiento y oración por este hecho violento que ha golpeado a nuestra comunidad.

