CANAL RCN
Internacional

Médicos Sin Fronteras pide a Israel permitir su operación en Gaza y Cisjordania en 2026

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 31 de 2025
12:23 p. m.
La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) instó este miércoles a Israel a garantizar que pueda seguir operando en Gaza y en Cisjordania ocupada en 2026, en medio de crecientes restricciones a las ONG humanitarias en el territorio palestino.

El llamado se produce después de que Israel advirtiera que prohibirá la entrada a 37 organizaciones, entre ellas MSF, si no entregan antes de la medianoche del miércoles una lista con los nombres de sus empleados palestinos.

Registro pendiente y cuestionamientos legales

"Hacemos un llamado a las autoridades israelíes para que garanticen que MSF y otras ONG internacionales estén registradas en Israel y puedan continuar trabajando en Cisjordania y Gaza en 2026", señaló la organización en un comunicado transmitido a la AFP.

MSF explicó que su registro vence el 31 de diciembre de 2025 y que, de no renovarse, estaría obligada a cesar actividades antes del 1 de marzo de 2026. "Nuestra solicitud (de registro) se considera aún pendiente e incompleta. Esto se debe a que (...) seguimos pidiendo garantías y aclaraciones respecto a una solicitud preocupante de proporcionar una lista del personal", indicó la entidad.

La organización advirtió que esta exigencia "podría constituir una vulneración de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario, así como de nuestros principios humanitarios".

Acusaciones israelíes y respuesta de MSF

MSF aseguró que aplica "políticas internas estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes y prevenir cualquier desvío de la ayuda o cualquier asociación con grupos armados". Además, anunció que "examinaremos todas las vías posibles para modificar esta decisión".

Por su parte, el Ministerio israelí de la Diáspora y de lucha contra el antisemitismo acusó el martes a MSF de haber empleado a personas "con vínculos con organizaciones terroristas", lo que intensifica la tensión entre las autoridades israelíes y las organizaciones humanitarias que operan en la región.

