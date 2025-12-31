Israel condiciona operación de 37 ONG en Gaza a entrega de datos de personal palestino

Israel anunció este miércoles que a partir del 1 de enero prohibirá operar en Gaza a 37 organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas Médicos Sin Fronteras y Oxfam, si no entregan información detallada sobre sus empleados palestinos.

RELACIONADO Implementación de la segunda fase del plan de paz para Gaza será discutida en los Estados Unidos

"Se niegan a facilitar las listas de sus empleados palestinos porque saben, al igual que nosotros, que algunos de ellos están implicados en el terrorismo o vinculados a Hamás", declaró a la AFP Gilad Zwick, portavoz del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

ONG bajo presión y cuestionamientos internacionales

Según Zwick, las 37 organizaciones aún no han acatado los nuevos requisitos, cuyo plazo vence a medianoche del miércoles. "Dudo mucho que lo que no han hecho durante diez meses lo vayan a hacer de repente", añadió el portavoz.

El ministerio aseguró que la medida "refuerza y actualiza" la normativa que regula las actividades de las oenegés internacionales en el territorio palestino. Israel apunta especialmente a Médicos Sin Fronteras, a la que acusa de tener dos empleados vinculados a Yihad Islámica y Hamás. En la lista también figuran el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), World Vision International, CARE y Oxfam.

RELACIONADO Navidad en Belén será celebrada por lo alto con la tregua entre Israel y Hamás

Varias organizaciones advirtieron que las nuevas normas afectarán la distribución de suministros en Gaza, donde la ayuda sigue siendo insuficiente. La responsable humanitaria de la Unión Europea, Hadja Lahbib, afirmó que la normativa no "puede aplicarse bajo su forma actual" y subrayó que "la ayuda debe llegar a aquellos necesitados".

Disputa por cifras de ayuda humanitaria

El acuerdo de alto el fuego iniciado el 10 de octubre preveía la entrada de 600 camiones diarios con asistencia, pero según las oenegés y Naciones Unidas solo entre 100 y 300 han logrado ingresar.

Por su parte, el COGAT —organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles palestinos— aseguró la semana pasada que entran en Gaza una media de 4.200 camiones de ayuda a la semana, lo que equivale a unos 600 diarios.