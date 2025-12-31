CANAL RCN
Internacional

Israel condiciona operación de 37 ONG en Gaza a entrega de datos de personal palestino

Varias organizaciones advirtieron que las nuevas normas afectarán la distribución de suministros en Gaza, donde la ayuda sigue siendo insuficiente.

¿Qué sigue tras la primera firma del acuerdo sobre Gaza?
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 31 de 2025
10:48 a. m.
Israel anunció este miércoles que a partir del 1 de enero prohibirá operar en Gaza a 37 organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas Médicos Sin Fronteras y Oxfam, si no entregan información detallada sobre sus empleados palestinos.

"Se niegan a facilitar las listas de sus empleados palestinos porque saben, al igual que nosotros, que algunos de ellos están implicados en el terrorismo o vinculados a Hamás", declaró a la AFP Gilad Zwick, portavoz del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

ONG bajo presión y cuestionamientos internacionales

Según Zwick, las 37 organizaciones aún no han acatado los nuevos requisitos, cuyo plazo vence a medianoche del miércoles. "Dudo mucho que lo que no han hecho durante diez meses lo vayan a hacer de repente", añadió el portavoz.

El ministerio aseguró que la medida "refuerza y actualiza" la normativa que regula las actividades de las oenegés internacionales en el territorio palestino. Israel apunta especialmente a Médicos Sin Fronteras, a la que acusa de tener dos empleados vinculados a Yihad Islámica y Hamás. En la lista también figuran el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), World Vision International, CARE y Oxfam.

Varias organizaciones advirtieron que las nuevas normas afectarán la distribución de suministros en Gaza, donde la ayuda sigue siendo insuficiente. La responsable humanitaria de la Unión Europea, Hadja Lahbib, afirmó que la normativa no "puede aplicarse bajo su forma actual" y subrayó que "la ayuda debe llegar a aquellos necesitados".

Disputa por cifras de ayuda humanitaria

El acuerdo de alto el fuego iniciado el 10 de octubre preveía la entrada de 600 camiones diarios con asistencia, pero según las oenegés y Naciones Unidas solo entre 100 y 300 han logrado ingresar.

Por su parte, el COGAT —organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles palestinos— aseguró la semana pasada que entran en Gaza una media de 4.200 camiones de ayuda a la semana, lo que equivale a unos 600 diarios.

