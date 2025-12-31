CANAL RCN
Internacional

Un muerto y 40 heridos en violento choque de trenes en la ruta a Machu Picchu, en Perú

Los trenes que colisionaron de frente eran de dos empresas distintas que llevan turistas a una de las siete maravillas del mundo.

Foto: AFP

Reuters

diciembre 31 de 2025
08:05 a. m.
Al menos una persona murió y otras 40 resultaron heridas tras el choque frontal de dos trenes por la vía que conduce a la ciudadela inca de Machu Picchu, en la región turística del Cusco, en Perú.

El siniestro, cuyas causas son investigadas por la policía, ocurrió en la localidad de Pampacahua e involucró a trenes de las empresas Inca Rail y Perú Rail, que prestan servicio de transporte, principalmente de turistas nacionales y extranjeros, hacia el mayor atractivo arqueológico del país.

El presidente de la Cámara de Turismo del Cusco confirmó el fallecimiento de una persona:

Lamentablemente tenemos información de la muerte del maquinista de uno de los trenes.

Detalles del trágico accidente de trenes en Machu Picchu

La firma Perú Rail informó en un comunicado que el choque se produjo sobre la 1:20 de la tarde, en el kilómetro 94 de la vía férrea Machu Picchu-Ollantaytambo.

La empresa agregó que se trasladó a todos los trabajadores del tren y pasajeros heridos para su atención en centros de salud más cercanos.

Imágenes difundidas en redes sociales poco después del choque mostraron a las locomotoras de ambos trenes frente a frente, dañados, en medio de vidrios rotos y algunas personas afectadas al costado de la vía, siendo atendidas.

Un muerto y 40 heridos dejó aparatoso accidente de trenes en Machu Picchu

El gerente regional de Salud del Cusco, Omar Farfán, dijo a la radio local RPP que se han atendido a 40 personas heridas, de los cuales 20 con relativa gravedad y el resto con politraumatismos, que fueron derivados a varios hospitales de la ciudad.

Un oficial de la policía dijo que entre los heridos había turistas extranjeros, sin dar más detalles. En un video en la red social una de las lesionadas se identificó como brasileña.

La única vía férrea que conduce a la ruina inca quedó interrumpida y las empresas operadoras de los trenes no han informado cuándo se restablecerá el transporte a la zona.

