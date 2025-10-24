CANAL RCN
Internacional Video

¿Mercenarios colombianos ya están en ambos bandos en la guerra de Rusia y Ucrania? Lo que se sabe

Una interceptación difundida por la inteligencia ucraniana sugiere la participación de mercenarios colombianos bajo mando ruso.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
07:43 p. m.
La participación de colombianos en la guerra de Rusia y Ucrania ha sido confirmada por fuentes oficiales y medios internacionales desde 2022. La mayoría de los casos documentados involucran a exmilitares o policías retirados que se enlistaron en las filas ucranianas. Sin embargo, una nueva denuncia de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) plantea un escenario más inquietante: también podrían estar bajo mando ruso.

En un comunicado publicado el 24 de octubre de 2025, el GUR divulgó un audio interceptado en el que, según sus analistas, combatientes colombianos integrados a la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros del ejército ruso habrían recibido la orden de “eliminar mujeres y niños” durante operaciones en Pokrovsk, región oriental de Donetsk.

El audio que desató la controversia

En la grabación, difundida en el canal oficial de Telegram del GUR, se escucha una voz en español decir: “Cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, llovizna, para que no los identifiquen, eliminar todas las personas que sean enemigas: en moto, en bicicleta, mujeres y niños.”

El organismo de inteligencia ucraniano sostiene que se trata de una orden real emitida en combate, y afirma que estas prácticas son “instigadas por mandos rusos” en el frente oriental. De momento, ninguna autoridad rusa se ha pronunciado oficialmente sobre el contenido.

¿Colombianos también del lado ruso?

Hasta ahora, la información disponible sobre colombianos en la guerra apuntaba casi exclusivamente a quienes se unieron a las fuerzas ucranianas, muchos motivados principalmente por incentivos económicos.

El comunicado del GUR —y su difusión en medios como ArmyInform y Ukrinform— marcan la primera vez que se señala directamente a colombianos como parte de unidades rusas. No obstante, la evidencia aún se mantiene en el terreno de la denuncia, sin confirmación independiente de organizaciones internacionales, observadores de derechos humanos o autoridades colombianas.

Por ahora, no hay confirmación independiente de que haya colombianos combatiendo bajo mando ruso, pero el comunicado ucraniano abre la posibilidad de que el fenómeno del mercenarismo colombiano se haya extendido a ambos bandos del conflicto.

