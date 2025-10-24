CANAL RCN
Internacional

¡Impactante! Mhoni Vidente lanzó escalofriante predicción sobre la muerte de un cantante de reguetón

Mhoni Vidente reveló algunas de las características del artista con el que tuvo visiones en los últimos días.

Foto: captura de pantalla de video publicado en @mhoni1 en Instagram.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
03:31 p. m.
Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las astrólogas más importantes a nivel mundial y, por lo tanto, una gran cantidad de personas están pendientes de sus predicciones.

El pasado 22 de octubre, la cubana radicada en México no solo habló de lo que le espera a cada uno de los signos zodiacales, sino que también alertó que, lamentablemente, siente cerca la muerte de un cantante de reguetón.

RELACIONADO

¿Cuáles serían las características de ese artista de música urbana? ¿Qué es lo que pasaría? Descubra aquí en Noticias RCN qué fue lo que dijo Mhoni Vidente.

Esta fue la impactante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre la muerte de un cantante de reguetón

Mhoni Vidente, visiblemente preocupada, reveló que ha tenido visiones relacionadas con la muerte de un cantante de reguetón en México.

"Viene la muerte, el asesinato, de un personaje de aquí de la Ciudad de México que es reguetonero, hace parte de la música urbana y es joven completamente", comenzó diciendo Mhoni Vidente.

"Tiene de 25 a 30 años, se visualiza que su situación está muy complicada todavía y hay cosas muy oscuras que no sabemos nosotros. Lamentablemente, la muerte de este muchacho va a ser un dolor muy grande", añadió la astróloga.

¿Cuál fue la recomendación que Mhoni Vidente hizo tras esta alarmante predicción?

Después de exponer su visión, Mhoni Vidente le envió un mensaje directo a los artistas que se encuentran en México.

RELACIONADO

"No se metan en problemas, amigos, no anden en cosas radas, cuídense y pórtense bien", dijo.

"Si ves que tú actúas o cantas, pero andas metido en cosas raras, salte de ahí. Ya hemos tenido un montón de muertes así", concluyó.

Este es el video en el que Mhoni Vidente hizo la predicción. El tema lo comenzó a tratar exactamente desde el minuto 52:

 

