Macabra escena: migrante chino apareció colgado del cuello en un baño bajo custodia de ICE

Hace algunos días se presentó un polémico hecho adentro de un centro de procesamiento en Estados Unidos. ¿Qué pasó?

Según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un migrante fue encontrado muerto. El hecho ocurrió en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Philipsburg.

¿Por qué capturaron al chino?

Pasadas las 5:00 a.m. del 5 de agosto, los uniformados encontraron a este hombre colgado del cuello e inconsciente en una ducha. La muerte fue declarada oficialmente a las 6:03 a.m. A pesar de los intentos de reanimación, el migrante falleció.

Las autoridades revelaron que se llamaba Chaofeng Ge, de 32 años y originario de China. La Policía lo arrestó el 23 de enero en el municipio de Lower Paxton. Lo requerían por varios crímenes: uso delictivo de medio de comunicación, uso ilegal de computadora y fraude con dispositivo de acceso.

Hace un par de semanas, se declaró culpable. Ge afirmó que accedió a un dispositivo proporcionado por otra persona sin autorización. Por causa de esta conducta, podría afrontar una pena de seis a 12 años de cárcel por cada cargo.

Inicialmente, se le concedió la libertad; pero volvió a estar bajo custodia de ICE y lo llevaron a Moshannon Valley. Tras su extraña muerte, ICE notificó a las autoridades correspondientes y extendió sus condolencias.

No fue el primer caso

Esta no es la primera vez que un migrante muere en instalaciones de ICE. Un caso que dio de qué hablar se presentó a finales de abril. Brayan Rayo – Garzón, proveniente de Colombia, apareció fallecido en la cárcel del condado de Phelps en Missouri.

A esta persona la habían arrestado en junio de 2024 tras identificar un fraude crediticio. También lo tenían en la mira por el robo de tiendas. Las autoridades no entregaron más detalles de su fallecimiento, aunque ICE afirmó que garantizó su seguridad, así como la del resto de capturados. Asimismo, le realizaron exámenes médicos, dentales y de salud mental para conocer su estado.