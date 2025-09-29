CANAL RCN
Internacional

Confirman que migrante muerto en ataque a un centro de detención en EE. UU. era de El Salvador

Según información, la víctima fue aprehendida el 24 de septiembre en cumplimiento de una orden de detención y trasladado a un centro de ICE en Dallas.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
10:00 p. m.
Un tiroteo ocurrido el pasado miércoles en Dallas, Texas, dejó como víctima mortal a Norlan Guzmán Fuentes, un salvadoreño de 37 años que había sido detenido horas antes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Confirman de dónde era el migrante que murió en ataque a centro de detención

Según la entidad, Guzmán fue aprehendido el 24 de septiembre en cumplimiento de una orden de detención y trasladado a un centro de ICE en Dallas. Al llegar, agentes y detenidos fueron sorprendidos por un francotirador que abrió fuego desde una azotea cercana.

El ataque, perpetrado por Joshua Jahn, un ciudadano estadounidense de 29 años, causó la muerte de Guzmán e hirió gravemente a otras dos personas, entre ellas un migrante mexicano. Ningún funcionario resultó lesionado. El agresor se quitó la vida en el lugar.

ICE indicó que Guzmán contaba con antecedentes por agresión, asalto con arma letal, conducción en estado de ebriedad y daños a la propiedad; sin embargo, varios de esos cargos habían sido retirados. Tras su muerte, las autoridades notificaron a representantes consulares de El Salvador.

La fiscalía federal señaló que Jahn buscaba “aterrorizar” a los agentes de ICE, pero que la ironía del hecho fue que las víctimas fueron los propios migrantes detenidos.

El FBI halló en la escena municiones con mensajes escritos, entre ellos la frase “ANTI-ICE”, lo que refuerza la hipótesis sobre sus motivaciones.

El incidente se produce en un contexto de alta tensión en torno a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

ICE ha sido duramente cuestionado por el uso de redadas masivas contra indocumentados, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional asegura que los ataques contra esta agencia se han incrementado un 1.000% desde el inicio del segundo mandato presidencial.

Trump responsabilizó del ataque en Dallas a la retórica de los “Demócratas de la Izquierda Radical”, a quienes acusó de incitar al odio contra ICE.

