En medio de la nada, sin agua ni comida: así rescata migrantes la Guardia Costera de EE.UU.

Un informe del periodista Carlos Arturo Albino muestra como a diario mujeres y hombres arriesgan su vida intentando pasar en embarcaciones precarias, de Cuba a Estados Unidos.

Un equipo de Noticias RCN y NTN24 pasó más de cinco horas en un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos patrullando por el estrecho de la Florida, cuya misión es la búsqueda de balseros.

A diario, la Guardia Costera de Estados Unidos vuela para ayudar a estas personas que arriesgan su vida buscando un futuro mejor. En este especial periodístico, se muestran 6 migrantes que suplican al ver la aeronave oficial ondeando una pieza de ropa blanca en señal de auxilio.

“No tienen agua, no tienen comida y llevan varios días a la deriva. Podemos ver que están ondeando una bandera pidiendo ayuda.”, mencionó un portavoz de la Guardia Costera.

Según narraron en la aeronave, los migrantes intentaban llegar a Estados Unidos, pero la corriente del fuerte oleaje y de la brisa los estaba era regresando a Cuba.

“Estamos aquí para ayudarlos a ellos y salvar su vida. Esta no es la manera de llegar a los Estados Unidos. Hay leyes y todos deben seguirlas. No tienen chalecos, no tienen ningún tipo de seguro. La vela en la que van parece un pedazo de tela, no los llevan como ellos lo pedían.” dijo Erik Rodríguez, portavoz de la Guardia.

Todos los días, la Guardia Costera de Estados Unidos vuela para salvar a estos migrantes sin importar la nacionalidad, según ellos, prima la vida y deben hacer cumplir la ley.

Para salvarlos activan el protocolo de ayuda, abren la rampa de la aeronave para brindarles comida y agua. De esta manera, les brindan una embarcación de la Guardia Costera y los regresan a Cuba. Como hay cubanos que han podido lograrlo, hay otros que quedan en la mitad del mar y no logran el “sueño americano” .