Noticias RCN conoció que la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, por el escándalo relacionado con los ‘sexo-contratos’.

Se trata de un proceso penal que está en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca de la Sala de Instrucción, y que investiga hechos de cuando Gustavo Petro se desempeñaba como senador.

Los contratos de Deicy Jiménez bajo la lupa

Uno de los puntos clave bajo revisión del magistrado tiene que ver con los contratos de Deicy Jiménez en el Congreso. En 2024, fue contratada por aproximadamente 34 millones de pesos en la Primera Vicepresidencia del Senado, dependencia que estaba a cargo de la excongresista Pizarro.

El contrato era para prestar servicios de apoyo a la gestión, entre ellos, actividades relacionadas con la agenda legislativa regional y atención al público.

Deicy Jiménez aseguró que llegó a esa contratación por recomendación del entonces presidente Gustavo Petro y que Pizarro conocía la situación.

En su momento, la entonces congresista reconoció que Jiménez trabajó en su dependencia, pero negó cualquier irregularidad en un comunicado.

Por su parte el exmandatario ha negado los señalamientos:

Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante.

Así avanza el caso de los 'sexo-contratos'

Precisamente, el magistrado Fonseca fue quien hace unos días ordenó una inspección judicial en el Senado para recopilar los documentos de las contrataciones.

Por ahora la Corte mantiene bajo reserva los hechos concretos y las pruebas, mientras se analizan nuevos testimonios para el proceso.

La atención, sin duda, está puesta en lo que encuentre la justicia al revisar los contratos, las personas que intervinieron en las vinculaciones y las decisiones que pueda emitir la Sala de Instrucción.