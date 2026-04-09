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EE. UU. entrega moderno centro de operaciones al Ejército colombiano para combatir el crimen organizado

La inversión busca potenciar la capacidad de esta unidad élite en la lucha contra el narcotráfico.

Foto: Embajada de los Estados Unidos en Colombia

Noticias RCN

abril 09 de 2026
03:27 p. m.
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Estados Unidos y Colombia reforzaron su alianza estratégica en materia de seguridad con la entrega de un moderno Centro de Operaciones a la Fuerza de Despliegue de Acción Rápida (FUDAT) del Ejército Nacional.

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La inversión, valorada en 825 mil dólares, busca potenciar la capacidad de esta unidad élite en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional.

Un “multiplicador de fuerza” para enfrentar amenazas

El nuevo centro permitirá a FUDAT mejorar el análisis de inteligencia, coordinar operaciones complejas y golpear estructuras criminales que afectan la seguridad del país y del hemisferio.

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Esta entrega se suma a la cooperación de 2025, cuando EE. UU. financió un alojamiento para 160 soldados colombianos por 750 mil dólares.

Compromiso compartido por la seguridad regional

Más allá de la tecnología, el apoyo reconoce la disciplina y compromiso del soldado colombiano. El centro de operaciones fue descrito como un “multiplicador de fuerza” que potenciará el talento humano y reafirma el trabajo conjunto entre ambos países.

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