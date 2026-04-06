Artemis II revela nuevos colores de la Luna y pistas sobre su composición mineral

La misión Artemis II alcanzó este 6 de abril uno de los hitos más importantes en la historia de la exploración espacial.

A bordo de la cápsula Orión, cuatro astronautas se convirtieron en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra, al aproximarse a tan solo 6.400 kilómetros de la Luna, una distancia nunca antes lograda por una misión tripulada.

Durante la jornada, marcada por la emoción y la expectativa global, la tripulación perdió contacto con la Tierra durante 40 minutos mientras orbitaba el lado oculto del satélite natural.

El silencio, esperado pero igualmente impactante, dio paso a un momento de alivio cuando la comunicación fue restablecida.

Un encuentro histórico con el lado oculto de la Luna

El momento más trascendental ocurrió cuando la nave permitió a la tripulación observar de cerca el lado oculto de la Luna, una región que, aunque conocida por imágenes no tripuladas, adquiere ahora un valor científico y simbólico sin precedentes al ser presenciada directamente por humanos.

Las imágenes captadas durante esta fase serán clave para futuras investigaciones, especialmente en la búsqueda de recursos como agua congelada, fundamental para establecer bases humanas en el futuro.

Además, los astronautas identificaron nuevas formaciones geológicas. Dos cráteres fueron bautizados: “Integrity”, en honor al nombre de la tripulación, y “Carol”, un emotivo homenaje a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman. Este gesto marcó uno de los momentos más conmovedores del día.

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Desde la cápsula, los tripulantes compartieron reflexiones profundas sobre la humanidad y su lugar en el universo. “No dejamos la Tierra, la elegimos”, afirmaron, destacando que, pese a los avances y la exploración, el planeta sigue siendo el hogar irremplazable.

Récords, emoción y un nuevo capítulo para la humanidad

Artemis 2 no solo representa un avance tecnológico, sino también un logro histórico que rompe el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13 en 1970.

Entre sus tripulantes se encuentran figuras que también marcan hitos: Christina Koch, la mujer que más cerca ha estado de la Luna; Víctor Glover, el primer afroamericano en lograr esta hazaña; y Jeremy Hansen, el primer canadiense en alcanzar esta distancia.

La misión, que incluyó una observación lunar de siete horas, también permitió identificar variaciones de color en la superficie, con tonos marrones y azules que aportan información clave sobre la composición mineral del satélite.

Uno de los mensajes más inspiradores fue dirigido a las nuevas generaciones: “Honramos los extraordinarios esfuerzos de quienes nos precedieron. Continuaremos alejándonos de la Tierra hasta regresar a todo lo que amamos”, expresó Hansen.

En los próximos días, la tripulación continuará con evaluaciones científicas y pruebas técnicas, incluyendo simulaciones ante radiación y maniobras manuales de la nave.

El regreso está previsto para el 10 de abril, cuando la cápsula americe en aguas cercanas a San Diego, culminando así una misión que ya ha quedado grabada en la memoria de la humanidad.