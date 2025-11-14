CANAL RCN
Internacional

Incendio devastador destruye monumento histórico en China: casi 1.500 años de historia

Las llamas consumieron la totalidad de la estructura que albergó a un gran número de visitantes por más de diez años.

Foto: Captura pantalla TikTok @larepublica.pe
Foto: Captura pantalla TikTok @larepublica.pe

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:07 p. m.
Un voraz incendio consumió la estructura del pabellón Wenchang, del templo Yongqing, tras reportarse amplias llamas desde el pasado 12 de noviembre, en horas de la madrugada.

Las aterradoras imágenes ya se han hecho virales en redes sociales, pues este recinto era considerado como uno de los más emblemáticos ya que iban dirigidos al dios Wenchang Dijun.

Imágenes del voraz incendio en China

Las aterradoras imágenes ya le han dado la vuelta al mundo, pues, en cuestión de horas, la estructura se vio completamente debilitada por la contundencia de las llamas que iniciaron tomándose algunos elementos de la fachada externa del templo. Con gran rapidez, el fuego también se introdujo en el interior del templo por lo que los habitantes resultaron evacuados.

Según autoridades locales, no se presentaron heridos al descartarse que turistas o trabajadores se hayan visto afectados por las llamas. Así mismo, se confirmó que el posible origen de las llamas se encuentra asociado al uso indebido de incienso y velas por parte de un visitante del templo.

Las autoridades también confirmaron que el recinto no albergaba ninguna reliquia cultural que aumentara el valor total de las pérdidas materiales que se presentaron en el accidente.

Según portavoces internacionales, no se descarta la posibilidad de negligencia por lo que indicaron que un equipo especializado se encargará de evaluar los daños estructurales mientras se lleva a cabo un plan de reestructuración.

¿Cuál era la importancia de esta estructura histórica?

Construído en el 2009, este recinto fue inspirado en el templo Yongqing que, según historiadores, fue fundado en el año 536 d.C., durante la dinastía Liang. Este es uno de los recintos budistas más representativos para la cultura en China ya que dentro de su historia se exaltan diferentes guerras, desastres naturales, entre otras restauraciones importantes para la estructura tradicional del recinto.

Este templo también era considerado como uno de los complejos religiosos más importantes que se dedicaban a la devoción académica, pues en este cientos de académicos se reunían durante horas previas a la presentación de diferentes exámenes.

