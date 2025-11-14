Venezuela ahogada en la hiperinflación, con dólares que no alcanzan y bolívares sin valor

En un país dolarizado por el mercado negro y atrapado en una inflación que se acelera semana tras semana, la pregunta es ¿con qué vive hoy un venezolano?

Aunque el régimen de Nicolás Maduro asegura que la inflación se ubicó en 48% el año pasado, el Banco Central dejó de publicar el dato desde 2024 y las proyecciones internacionales pintan un escenario alarmante.

El Fondo Monetario Internacional calcula un aumento de precios de 548% para este año y 629% para 2026, mientras economistas independientes hablan incluso de un desbordamiento por encima del 800%.

En las calles, esas cifras toman nombre y rostro. “Si ganamos 20 bolívares, nos gastamos 50”, indicó Jacinto Moreno, comerciante informal en el centro de Caracas. Cada día suben los precios. Cada día su ingreso se vuelve más pequeño.

Así va la hiperinflación en la actualidad en Venezuela

El recuerdo del período hiperinflacionario entre 2017 y 2021, que llegó a tocar el 130.000% anual, sigue aumentando.

Sin embargo, ya no hay escasez de productos como en los años más duros, pero los venezolanos enfrentan un fenómeno igual de angustiante, la imposibilidad de pagar los productos que hay en los anaqueles.

Los analistas coinciden en que el país está entrando nuevamente en terreno hiperinflacionario. El economista Oscar Torrealba proyecta 811% de inflación para 2025. Se requiere que los precios suban 50% mensual por tres meses consecutivos. Pero hay quienes señalan que, en un mundo donde la inflación es baja, ya un 500% interanual basta para catalogar la situación como hiperinflación.

Venezuela, un país dolarizado a la fuerza y bajo el mercado negro

En Venezuela, varios economistas fueron detenidos en lo que va corrido del año tras cuestionar públicamente la administración del país. La persecución coincidió con operativos policiales que barrieron páginas web dedicadas a publicar el precio del dólar paralelo, la verdadera referencia económica del venezolano promedio.

Desde entonces, el tipo de cambio se consulta de boca en boca, en chats privados o siguiendo señales del mercado cripto.

En esta Venezuela, el dólar dejó de ser un refugio. A falta de divisas suficientes en el sistema, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo supera el 60%, y en lo que va de año la cotización se disparó casi 400%.

Mientras tanto, los comercios ajustan precios incluso más rápido para cubrirse de la volatilidad.