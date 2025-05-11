CANAL RCN
Internacional

Muere legendaria actriz de Hollywood y nominada al Óscar: esto se sabe

Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

Cine de luto
FOTO: Freepik

noviembre 05 de 2025
07:29 a. m.
La industria del cine está de luto. La reconocida actriz Diane Ladd falleció el pasado 3 de noviembre en su residencia de Ojai, California, según confirmaron medios internacionales y su familia.

Motivo del fallecimiento de Diane Ladd

Aunque la familia no reveló la causa exacta de la muerte, se recuerda que en 2018 a Ladd le fue diagnosticada fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad respiratoria crónica que afecta progresivamente los pulmones.

Una carrera de más de seis décadas

La trayectoria de Diane Ladd abarcó más de 60 años en el cine, la televisión y el teatro. Alcanzó fama internacional con su papel en “Alice Doesn’t Live Here Anymore” (1974), dirigida por Martin Scorsese, y más tarde brilló en producciones como “Wild at Heart” y “Rambling Rose”, por las cuales obtuvo nominaciones al premio Óscar.

A lo largo de su carrera, trabajó con directores de renombre como Martin Scorsese y David Lynch, y recibió múltiples reconocimientos en festivales y premiaciones por su talento y versatilidad.

El mensaje de su hija, Laura Dern

La noticia fue confirmada por su hija, la también actriz Laura Dern, quien le dedicó un conmovedor mensaje:

“Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa en Ojai, California. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que solo los sueños podrían haber creado. Fuimos bendecidos por tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”.

Ladd y Dern compartieron pantalla en varias ocasiones. Ambas fueron nominadas al Óscar por sus interpretaciones en “Rambling Rose” (1991): Laura en la categoría de Mejor actriz y Diane como Mejor actriz de reparto.

También trabajaron juntas en las películas “Citizen Ruth” (1996), “Inland Empire” (2006) y en la serie de HBO “Enlightened”, donde su complicidad artística volvió a destacar.

Diane Ladd deja un legado imborrable en el cine estadounidense, recordada por su talento, sensibilidad y profunda conexión con el arte.

