Internacional Video

El último video de B-King y Regio Clown con vida en México: conmovedor adiós

l último adiós de B-King y Regio Clown: el video que documentó sus últimos instantes en México.

septiembre 23 de 2025
04:06 p. m.
Un video grabado en un gimnasio en México se convirtió en la última imagen pública de los artistas B-King y Regio Clown.

Las imágenes, llenas de vida y optimismo, contrastaron duramente con la trágica noticia de su asesinato, revelando los últimos momentos de dos jóvenes talentos.

La desaparición y posterior asesinato de los artistas colombianos Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, y Byron Sánchez, alias B-King, causaron un profundo impacto en la escena musical de México y Latinoamérica. Ambos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre y, lamentablemente, encontrados sin vida un día después en el municipio de Cocotitlán.

Video de B-King y Regio Clown antes de ser asesinados

Salió a la luz un video de los dos artistas haciendo ejercicio en un gimnasio. El material, grabado por ellos mismos, los muestra haciendo deporte y con energía. El video, lleno de optimismo captó a B-King y Regio Clown haciendo gestos de vitalidad.

B-King y Regio Clown desconfiaron de su última reunión

Recientemente, el periodista Carlos Jiménez de Telediario compartió capturas de pantalla de los últimos mensajes que Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, intercambió con su pareja.

En ellos, el artista le informó que se dirigía a una reunión en un restaurante en compañía de "Mariano" y alguien a quien apodaban "El Comandante".

El tono de la conversación se tornó preocupante cuando Herrera le confesó a su pareja un creciente sentimiento de desconfianza.

Según las investigaciones, los artistas después de estar en el gimnasio subieron a un taxi de aplicación. Posteriormente, habrían cambiado de vehículo para dirigirse a una reunión, un encuentro que, según revelaciones posteriores, causaba inquietud en Regio Clown, quien había expresado a su pareja que "no confiaba en nadie".

Trágicamente, los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron encontrados en el Estado de México, exactamente en el municipio de Cocotitlán.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Ciudad de México especificó que los cuerpos fueron encontrados desde el 17 de septiembre, pero que la familia de Bayron Sánchez hizo el reconocimiento hasta el 22 de septiembre.

