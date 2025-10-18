OMS urge a fortalecer la atención a ciertas enfermedades: Estas son

La Organización Mundial de la Salud lanzó el pasado martes 15 de octubre un llamado urgente a los gobiernos del mundo para que prioricen la atención de las enfermedades neurológicas, un conjunto de padecimientos que ya afectan a más del 40 % de la población mundial y causan más de 11 millones de muertes cada año.

OMS lanza alerta por las enfermedades neurológicas

De acuerdo con el organismo, entre las diez enfermedades neurológicas más comunes y discapacitantes se encuentran el accidente cerebrovascular, la migraña, el Alzheimer y otras demencias, la meningitis y la epilepsia idiopática, según cifras de 2021.

“La OMS hace un llamado a una acción global urgente, basada en la evidencia y coordinada, para dar prioridad a la salud cerebral y ampliar la atención neurológica”, indicó el comunicado oficial.

Aunque 63 países han implementado políticas nacionales sobre trastornos neurológicos, solo 34 disponen de fondos específicos para su ejecución. Esta carencia de recursos y planificación se traduce en una atención limitada, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, donde los pacientes enfrentan estigma, exclusión social y dificultades económicas.

El subdirector general de la OMS, Jeremy Farrar, destacó que la magnitud del problema exige una respuesta inmediata:

“Más de una de cada tres personas en el mundo padece una enfermedad que afecta su cerebro. Muchas de ellas pueden prevenirse o tratarse eficazmente, pero los servicios siguen estando fuera del alcance de la mayoría”.

El informe reveló que los países de bajos ingresos cuentan con hasta 80 veces menos neurólogos que las naciones con mayores recursos, lo que impide el diagnóstico y tratamiento oportuno de millones de pacientes.

“Esta escasez significa que, para muchos, el diagnóstico temprano, el tratamiento y la atención continua están simplemente fuera de su alcance”, subrayó la OMS.

A esta desigualdad se suma la falta crónica de financiación para la investigación en los países de ingresos bajos y medios, lo que impide desarrollar políticas públicas efectivas y sostenibles.

Otro aspecto crítico que aborda el informe es la situación de los cuidadores, un sector esencial pero poco reconocido. Solo 46 países ofrecen servicios de apoyo para el cuidado de personas con enfermedades neurológicas y 44 cuentan con protecciones legales para quienes desempeñan esta labor.

La OMS advirtió que esta falta de reconocimiento genera vulnerabilidad laboral y emocional entre los cuidadores, quienes en muchos casos deben asumir el trabajo sin remuneración ni respaldo institucional.

Con sede en Ginebra, la OMS insiste en que mejorar la salud cerebral es una prioridad mundial y que invertir en atención neurológica no solo salva vidas, sino que también reduce los costos sociales y económicos asociados a la discapacidad y la pérdida de productividad.

“La salud cerebral debe ser una prioridad para todos los países. No podemos permitir que miles de millones de personas sigan enfrentando estas enfermedades sin el apoyo y la atención que necesitan”, concluyó el informe.