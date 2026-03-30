Mujer habría llamado a migración tras contratar trabajadores para no pagarles: video

Un video viral en redes sociales ha generado indignación y debate tras mostrar la llegada de autoridades migratorias a una vivienda en Maryland, Estados Unidos, donde varios trabajadores realizaban labores de remodelación.

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Según versiones difundidas en las redes sociales, la propietaria habría alertado al ICE presuntamente para evitar pagar por el trabajo.

Trabajadores inmigrantes fueron sorprendidos por el ICE

En los videos difundidos se observa a varios trabajadores inmigrantes desempeñando labores en el techo de una vivienda cuando, de forma sorpresiva, llegan agentes migratorios al lugar.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, la persona que habría contratado el servicio sería quien alertó a los agentes, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre un posible intento de evadir el pago de los arreglos realizados.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades sobre el origen de la llamada ni sobre las circunstancias exactas que motivaron el operativo.

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El caso se registró en el estado de Maryland, en Estados Unidos, una región donde la presencia de trabajadores migrantes en el sector de la construcción es significativa, especialmente en labores de mantenimiento, remodelación y servicios domésticos.

Video viral en la comunidad inmigrante: mujer llamó al ICE

La difusión del video viral no solo ha provocado reacciones inmediatas en redes sociales, sino que también ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes frente a posibles abusos laborales.

Diversos usuarios han expresado indignación ante lo que consideran un uso indebido de las autoridades migratorias para resolver conflictos económicos. Comentarios como “eso no se hace con personas que están trabajando” o “la justicia divina le llegará a esa señora” reflejan el rechazo generalizado a este tipo de situaciones.

La viralización de este caso evidencia el poder de las redes sociales para visibilizar situaciones que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas.