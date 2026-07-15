Diferencias entre un influencer y un creador de contenido UGC para las marcas

El crecimiento del marketing de influencia ha transformado la forma en que las empresas se comunican con sus consumidores.

Hoy, las marcas no solo buscan aumentar su presencia en redes sociales, sino también generar confianza, fortalecer su posicionamiento y convertir ese alcance en ventas.

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La necesidad de este tipo de contenido digital depende del objetivo que persiga cada estrategia. Mientras uno puede convertirse en un impulsor de reconocimiento y conversación, el otro está enfocado en producir contenido auténtico para fortalecer campañas digitales y mejorar las conversiones.

De acuerdo con cifras de Sectorial, el marketing de influencia mueve cerca de USD 150 millones anuales en Colombia, equivalentes a más de $618.600 millones. El país cuenta con aproximadamente 650.000 creadores de contenido, lo que evidencia el crecimiento de una industria que cada vez tiene mayor peso dentro de las estrategias comerciales de las empresas.

El objetivo del negocio define la estrategia de ‘creación de contenido’

Para Karen Carreño, CEO de Match Agency, el punto de partida no debe ser preguntarse qué creador contratar, sino establecer cuál es el propósito de la campaña:

Muchas veces la conversación empieza preguntando qué influenciador contratar, cuando la pregunta correcta es cuál es el objetivo del negocio. A partir de ahí se define si conviene trabajar con creadores masivos, perfiles especializados, microinfluenciadores, UGC o una combinación de ellos.

Carreño explicó que cada perfil cumple un papel específico dentro del ecosistema digital y que escoger uno sin tener claridad sobre el resultado esperado puede afectar el rendimiento de la inversión.

La recomendación es que la estrategia responda a objetivos concretos y medibles antes de definir quién será el encargado de comunicar el mensaje de la marca.

La diferencia entre influencer y creador de contenido UGC

Los influenciadores de gran alcance cuentan con comunidades consolidadas que confían en sus recomendaciones. Gracias a ello, suelen convertirse en aliados para campañas que buscan generar reconocimiento, impulsar el lanzamiento de un producto o incrementar rápidamente la visibilidad de una marca.

Además del alcance, estos perfiles pueden contribuir al aumento del tráfico hacia los canales digitales y, cuando existe una adecuada planeación, favorecer el crecimiento de las ventas.

Por su parte, los creadores UGC no necesitan tener una audiencia propia. Su principal fortaleza consiste en producir contenido que posteriormente es utilizado por las empresas en redes sociales, campañas de publicidad digital, plataformas de comercio electrónico o estrategias de pauta.

Este tipo de piezas busca transmitir cercanía, naturalidad y autenticidad, características que suelen generar buenos resultados en plataformas como Meta y TikTok, donde el contenido con apariencia de experiencias cotidianas obtiene un alto nivel de interacción.

Otro beneficio es la posibilidad de crear múltiples versiones de un mismo contenido para evaluar mensajes, formatos o enfoques y optimizar el desempeño de las campañas digitales.

Más que elegir entre un influenciador o un creador UGC, la tendencia apunta a integrar ambos perfiles dentro de una misma estrategia.

Karen Carreño señaló que cada uno puede intervenir en momentos diferentes de una campaña para potenciar sus resultados.