Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años: estas son sus películas más memorables

El cine europeo perdió a una de sus grandes figuras. La actriz Claudia Cardinale, considerada un ícono del cine italiano de los años 60 y 70, falleció el pasado martes 23 de septiembre a los 87 años en Nemours, al sur de París, donde residía.

La noticia fue confirmada por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP.

Nacida en 1938 en Túnez, en el seno de una familia siciliana, Cardinale tuvo doble nacionalidad, italiana y francesa.

¿Quién era Claudia Cardinale?

Cardinale debutó en 1958 junto a Omar Sharif en Goha, pero fue la comedia italiana Rufufú, con Vittorio Gassman, la que le abrió las puertas de Hollywood.

A lo largo de su carrera compartió pantalla con figuras como John Wayne, Anthony Quinn, Burt Lancaster y Brigitte Bardot.

Aunque tuvo la posibilidad de establecerse en Estados Unidos, siempre defendió su identidad europea:

“Soy una actriz europea y quiero seguir viviendo en Europa”, repetía en entrevistas. Su trayectoria fue reconocida con premios y distinciones, pero sobre todo con el cariño del público que la admiraba como símbolo de independencia y talento.

Cinco películas para recordar a Claudia Cardinale

La actriz deja un legado inmenso en la pantalla grande. Entre sus películas más memorables se encuentran:

El Gatopardo (1963), de Luchino Visconti.

Ocho y medio (1963), de Federico Fellini.

La Pantera Rosa (1963), junto a Peter Sellers.

Las Petroleras (1971), con Brigitte Bardot.

La amante de Mussolini (1984), dirigida por Liliana Cavani.

Su última aparición destacada fue en El artista y la modelo (2012), dirigida por Fernando Trueba, antes de retirarse para llevar una vida más tranquila en Francia.

Claudia Cardinale será recordada no solo por su talento y belleza, sino también por su decisión de vivir fiel a sí misma. “Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración”, expresó su agente al confirmar la noticia.