Conmoción: murió una leyenda del fútbol americano

La noticia fue confirmada por las autoridades policiales y por el equipo en el que este deportista fue leyenda.

septiembre 23 de 2025
12:26 p. m.
Hay un luto en el mundo del deporte debido a que este martes 23 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte de una de las grandes leyendas de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Burudi Ali Johnson, el exjugador de la NFL que era más conocido como Rudi Johnson, nació en Ettrick, Virginia, Estados Unidos, y tenía 45 años, fue encontrado sin vida en Florida.

Este importante deportista fue una de las grandes figuras del Cincinnati Bengals, en donde se desempeñó como corredor desde el 2001 hasta agosto de 2008.

Además, posteriormente, terminó su carrera en ese mismo año con los Leones de Detroit.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Rudi Johnson, la leyenda del fútbol americano?

De acuerdo con lo reportado por Reuters, la Policía de Florida le confirmó al medio TMZ Sports que Rudi Johnson falleció a causa de un suicidio.

Presuntamente, el exjugador de fútbol americano enfrentó varios problemas de salud mental en el último tiempo y, además, también padecía encefalopatía traumática crónica, la enfermedad neurodegenerativa que, en la gran mayoría de las ocasiones, se presenta por lesiones cerebrales traumáticas.

Los Cincinnati Bengals, equipo de la NFL en el que Rudi Johnson fue leyenda, lamentaron su muerte

Después del reporte de la Policía de Florida, los Cincinnati Bengals emitieron un sentido comunicado a través de sus redes sociales.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rudi Johnson", comenzaron expresando.

"Rudi fue una buena persona y un excelente corredor para nosotros. Era confiable y productivo como jugador, además de muy popular entre sus compañeros. A todo el mundo le gustaba y lo veía como un querido amigo", complementaron.

Además, en Auburn Football también lamentaron profundamente la muerte de Rudi Johnson.

"Lamentamos la pérdida de Rudi Johnson, jugador del año 2000 de la SEC y uno de los mejores que jamás ha vestido el color naranja y azul", indicaron en su comunicado.

"La familia, amigos y compañeros de equipo de Rudi, están en nuestras oraciones", agregaron.

 

 

