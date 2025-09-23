CANAL RCN
Internacional

Murió reconocida influencer a sus 27 años tras luchar contra el cáncer: esto se sabe

Patricia Keller enfrentaba desde hacía más de un año un rabdomiosarcoma. Su fallecimiento desconsoló a su familia, seres queridos y seguidores.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
08:28 a. m.
Patricia Keller, médica e influencer falleció a los 27 años en Brasil.

Falleció Débora Estrella, conductora de televisión, en un accidente de avioneta en México

¿De qué falleció Patricia Keller?

Patricia Keller enfrentaba desde hacía más de un año un rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer poco común y de rápida progresión. Según los hechos, Patricia pasó sus últimas horas acompañada de su familia, consciente de la gravedad de su enfermedad.

Me llamó para despedirme. Dijo que me amaba, que amaba a su familia, pidió perdón y dijo que no podía soportarlo más. Sufrió mucho, sintió mucho dolor. Este cáncer es terrible, muy difícil, expresó su madre despidiendo a su hija.

A través de sus redes sociales, donde acumulaba millones de seguidores, compartía cada etapa de su tratamiento a su comunidad, desde las consultas en São Paulo hasta las sesiones de su quimioterapia. Aunque en sus publicaciones reflejaba el desgaste físico en el que se encontraba, también se pudo reflejar la fortaleza emocional que enfrentaba la enfermedad.

Mi historia no es mi cáncer. Tengo mucho más que él que decirte, detalló la influencer.

Falleció joven tras intentar recuperar su billetera en un acantilado | VIDEO

Este era el diagnóstico de salud de Patricia Keller

La influencer empezó a experimentar varios síntomas a principios del 2023, cuando perdió la movilidad en uno de sus brazos. Luego de varios estudios, en junio de ese año, se le detectó un sarcoma pleomórfico, aunque los médicos confirmaron que se trataba de rabdomiosarcoma, una variante agresiva que ataca tejidos blandos.

A pesar de los múltiples tratamientos que recibía, la enfermedad se deterioró y los especialistas recurrieron al uso de soporte respiratorio antes de la intubación, pero su cuerpo no resistió.

Claramente, su fallecimiento ha generado conmoción en las redes sociales, donde varios internautas expresan su dolor y envían sus condolencias a la familia de la creadora de contenido.

Solo dos meses antes de su fallecimiento, la creadora de contenido había compartido su compromiso sentimental. El 19 de julio publicó en que su cuenta de Instagram una fotografía con su pareja.

