Murió el estilista de Ángela Aguilar en México: detalles del asesinato

Ángela Aguilar compartió sentido mensaje tras conocer el fallecimiento de su estilista Miguel Ángel de la Mora.

Miguel Ángel de la Mora
Foto Instagram @micky_hair

septiembre 30 de 2025
03:07 p. m.
Se confirmó el fallecimiento del estilista de Ángela Aguilar, y la cantante expresó su dolor con un emotivo mensaje en redes sociales.

¿Quién fue Miguel Ángel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar?

Miguel Ángel de la Mora, nacido en Jalisco, México, se consolidó como uno de los estilistas más reconocidos del país y es recordado con cariño por celebridades, influencers y reinas de belleza.

Inició su proyecto en Guadalajara, ciudad donde comenzó a ganar notoriedad. Entre su distinguida clientela se encontraban figuras como Ángela Aguilar, María Fernanda Beltrán (Miss Universe México 2024), Natalia Dupeyrón, entre otras personalidades.

En sus redes sociales, Miguel solía compartir momentos junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar. De hecho, su última publicación con la pareja, realizada hace menos de seis meses, muestra a los dos artistas sonriendo felices.

 

Causa de la muerte de Miguel Ángel de la Mora

La noche del lunes 29 de septiembre, Miguel Ángel de la Mora fue asesinado en la Ciudad de México. Según informaron las autoridades, el ataque ocurrió a las afueras de un negocio y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se trató presuntamente de una “agresión directa”.

Los primeros reportes señalan que los responsables se desplazaban a bordo de una motocicleta. En coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se adelantan las investigaciones correspondientes, incluyendo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona.

¿Cuál fue el mensaje de Ángela Aguilar a Miguel Ángel de la Mora?

La intérprete de “Dime cómo quieres”, “La Llorona” y otros éxitos de la música mexicana compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Allí expresó el profundo dolor que le generó la noticia y lamentó la partida de su estilista, resaltando su talento, profesionalismo y la huella que dejó en su vida personal y artística.

Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me dista seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante, expresó Aguilar.

