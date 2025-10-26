CANAL RCN
Internacional

Murió la madre de Iker, 'el niño millonario’, cercano a Karol G: conmocionó a sus seguidores

A través de sus redes sociales, Iker 'el niño millonario' compartió la lamentable noticia.

Falleció Iker, 'el niño millonario', conocido de Karol G
Foto Freepik - AFP

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
04:22 p. m.
El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocer el fallecimiento de la madre Iker, 'el niño millonario', quien conquistó a Karol G.

¿Quién es Iker, 'el niño millonario'?

Iker es un creador de contenido mexicano que acumula más de 3 millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de seguidores en Instagram.

A lo largo de su contenido, ha compartido momentos junto con celebridades como Ángela Aguilar y se ha posicionado como una de las figuras infantiles más populares en el mundo digital.

¿De qué falleció la madre de Iker, 'el niño millonario'?

A través de un comunicado en su cuenta personal de Instagram, el pequeño Iker, dio a conocer que su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, falleció el pasado 24 de octubre de 2025, luego de padecer una enfermedad de riñones poliquísticos hereditarios.

Desde que Iker era un bebé, su madre fue diagnosticada con esa enfermedad y venía sufriendo de hipotiroidismo y sobrepeso, por lo que no fue apta para recibir un trasplante de riñón.

Mensaje de Iker, 'el niño millonario' para su madre en Instagram

A través de su cuenta en Instagram, el pequeño compartió un emotivo mensaje despidiéndose de su madre y pidiendo oraciones por el eterno descanso de la mujer de 43 años.

"Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso, gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones “MI LUPE”, detalló.

