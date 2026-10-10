CANAL RCN
Internacional

Histórico hallazgo de una pequeña rana venenosa en Ecuador: científicos están sorprendidos

La rana venenosa está en peligro por la minería y el tráfico ilegal de especies.

Nueva rana descubierta en Ecuador.
Nueva rana descubierta en Ecuador. Foto: revista Zootaxa.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 10 de 2026
05:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) dio a conocer el hallazgo de una nueva especie de rana venenosa, a la cual llamaron 'desconcertante'.

Interpol incautó más de 1.000 animales vivos traficados ilegalmente: ¿qué especies había?
RELACIONADO

Interpol incautó más de 1.000 animales vivos traficados ilegalmente: ¿qué especies había?

Científicos de Jungle Dave’s Science Foundation, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad del Azuay, la Fundación Nukamp, la University Central of Florida y la Universidad Católica de Ecuador también participaron en el estudio, el cual fue publicado en la revista científica Zootaxa.

¿Qué características tiene esta rana?

El punto de partida, explicado por los científicos, radicó en que las ranas venenosas son un grupo de anfibios con amplio campo de estudio. Particularmente con la familia Excidobates, solo se tenían reportes de tres especies que viven en el sur de Ecuador y norte de Perú.

Sin embargo, este hallazgo correspondió a una nueva especie, la cual se ubica en las laderas orientales de los Andes y en el norte de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador. La bautizaron Excidobates mysteriosus.

¿Qué peligros la persiguen?

Tiene una longitud de 15.1 a 18.3 milímetros, piel granulada, coloración dorsal moteada de rojo escarlata sobre fondo negro y un vientre reticulado rojo anaranjado. Esta especie está dividida en un par de subgrupos diferenciados por su coloración, los cuales enfrentan peligros por la minería, el desarrollo hidroeléctrico y el comercio ilegal de vida silvestre.

Descubren una nueva especie de felino en Bolivia después de 100 años: histórico hallazgo
RELACIONADO

Descubren una nueva especie de felino en Bolivia después de 100 años: histórico hallazgo

“La nueva especie pertenece a un grupo de ranas venenosas cuya diversidad todavía no se conoce completamente”, informó Inabio al indicar que el nombre de 'desconcertante' parte de lo confuso de sus orígenes y características.

Un dato clave es que esta clase de especies son atractivas en el mercado ilegal al ser consideradas como de colección.

Las Excidobates perplexus viven en bosques conservados, con árboles que sean de más de 15 metros de altura y en las raíces los machos emiten su canto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Autoridades atienden daños en 13 centros hospitalarios tras el terremoto en Panamá

Huracanes

Huracán Isaías deja dos muertos y cerca de un millón de usuarios sin electricidad en Estados Unidos

Terremoto

"El desastre es grande": Panamá evalúa daños tras terremoto de 7,6

Otras Noticias

Comercio

Bogotá incorpora nueva propuesta gastronómica de origen español

La repostería internacional gana espacio en Bogotá con propuestas que combinan tradición e innovación

Bogotá

Así avanza el proyecto del Metro de Bogotá: 20 de los 30 trenes de la Línea 1 ya están en Colombia

Los trenes están diseñados para operar de manera completamente automática y cuentan con una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros.

Salario mínimo

Ministerio de Trabajo confirmó qué pasará con el salario mínimo de este 2026 ante los rumores

Fútbol

Toman drástica y dura decisión contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración

Terremoto

Movilizaron $25.990 millones en medicamentos para atender zonas afectadas por el terremoto