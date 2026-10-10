Histórico hallazgo de una pequeña rana venenosa en Ecuador: científicos están sorprendidos

El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) dio a conocer el hallazgo de una nueva especie de rana venenosa, a la cual llamaron 'desconcertante'.

Científicos de Jungle Dave’s Science Foundation, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad del Azuay, la Fundación Nukamp, la University Central of Florida y la Universidad Católica de Ecuador también participaron en el estudio, el cual fue publicado en la revista científica Zootaxa.

¿Qué características tiene esta rana?

El punto de partida, explicado por los científicos, radicó en que las ranas venenosas son un grupo de anfibios con amplio campo de estudio. Particularmente con la familia Excidobates, solo se tenían reportes de tres especies que viven en el sur de Ecuador y norte de Perú.

Sin embargo, este hallazgo correspondió a una nueva especie, la cual se ubica en las laderas orientales de los Andes y en el norte de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador. La bautizaron Excidobates mysteriosus.

¿Qué peligros la persiguen?

Tiene una longitud de 15.1 a 18.3 milímetros, piel granulada, coloración dorsal moteada de rojo escarlata sobre fondo negro y un vientre reticulado rojo anaranjado. Esta especie está dividida en un par de subgrupos diferenciados por su coloración, los cuales enfrentan peligros por la minería, el desarrollo hidroeléctrico y el comercio ilegal de vida silvestre.

“La nueva especie pertenece a un grupo de ranas venenosas cuya diversidad todavía no se conoce completamente”, informó Inabio al indicar que el nombre de 'desconcertante' parte de lo confuso de sus orígenes y características.

Un dato clave es que esta clase de especies son atractivas en el mercado ilegal al ser consideradas como de colección.

Las Excidobates perplexus viven en bosques conservados, con árboles que sean de más de 15 metros de altura y en las raíces los machos emiten su canto.