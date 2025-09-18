CANAL RCN
Internacional

Falleció joven tras intentar recuperar su billetera en un acantilado | VIDEO

Un joven falleció tras intentar recuperar su billetera en medio de las montañas. El caso se viralizó desatando todo tipo de reacciones.

Luto muerte actor venezolano.
FOTO: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
05:16 p. m.
A través de redes sociales, se ha viralizado el caso de un joven que falleció tras intentar recuperar su billetera en las montañas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió en la Zona Sur de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. La víctima fue identificada como Luiz Guilherme Campitelli, de 31 años. Todo ocurrió cuando salió de una fiesta con sus amigos y decidieron trepar una valla para tomarse una foto. Sin embargo, se dio cuenta de que había perdido su billetera en medio de las montañas y al intentar recuperarla, se resbaló accidentalmente.

Según testigos, el joven descendió varios metros para recuperar su pertenencia, pero perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza, lo que le ocasionó la muerte de manera instantánea.

La tragedia quedó registrada en redes sociales, donde se observa cómo el joven trata de mantener el equilibrio sobre las rocas antes de precipitarse al vacío. Minutos después, llegaron los equipos de emergencia, quienes confirmaron su fallecimiento a causa del fuerte impacto en la cabeza.

¿Qué dicen las investigaciones sobre el hecho de Luiz Guilherme?

Las personas encargadas del caso, aseguraron que la principal hipótesis apunta de que fue un accidente y señaló que el testimonio de uno de sus amigos será la clave para cerrar la investigación.

En redes sociales, fueron muchos los comentarios sobre el hecho. En principio, lamentando lo sucedido y recalcando la importancia de ser precavidos en este tipo de situaciones para evitar tragedias similares.

Claramente, los familiares y amigos lamentan profundamente la pérdida del joven, recordándolo como una persona alegre, llena de vida y con muchos sueños por cumplir. Su partida deja un vacío enorme en quienes lo conocieron y lo amaron.

