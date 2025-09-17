Murió cantante de manera inesperada: las autoridades ya revelaron la causa

Hay luto en la industria de la música, especialmente en Bolivia, porque uno de sus cantantes murió el pasado lunes 15 de septiembre de 2025.

Naoki Ishida, que era oriundo de La Paz, Bolivia, tenía 29 años y era la voz principal del grupo Explosión Cumbiera, se descompensó en horas de la tarde noche y tuvo que ser trasladado de emergencia a una entidad hospitalaria.

Sin embargo, al poco tiempo, los especialistas del hospital San Francisco de Asís informaron que Naoki Ishida fue ingresado sin signos vitales.

En un principio, se estableció que el cantante boliviano habría podido sufrir un paro cardiorrespiratorio. No obstante, las autoridades llevaron a cabo la respectiva autopsia en su cuerpo.

Esta fue la causa por la que murió Naoki Ishida, el reconocido cantante de Bolivia

La Fiscalía, tras los primeros análisis, detalló que se pudo descartar que la muerte de Naoki Ishida esté relacionada con un crimen.

Además, especificó que la causa de su deceso fue una broncoaspiración mecánica y que ya recolectaron una serie de elementos para determinar cuál fue el que provocó lo sucedido.

En ese sentido, la investigación continúa abierta y próximamente habrá un nuevo pronunciamiento.

Estos han sido los mensajes de luto de los seguidores de Naoki Ishida, el reconocido cantante de Bolivia, tras su muerte

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Naoki Ishida, sus seguidores quedaron en shock debido a que él no había revelado problemas de salud.

Además, escribieron múltiples mensajes de luto y condolencias a través de las redes sociales.

"Digan que esto no es verdad, por favor", "tu música permanecerá en mi corazón", "lo siento muchísimo", "quisiera creer que es mentira", "descansa en paz, querido Naoki", "gracias por la huella que dejaste" y "fuiste una gran persona", han sido algunas de las palabras expresadas.