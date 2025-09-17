CANAL RCN
Internacional

Murió cantante de manera inesperada: las autoridades ya revelaron la causa

El cantante ingresó a una entidad hospitalaria sin signos vitales. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay luto en la industria de la música, especialmente en Bolivia, porque uno de sus cantantes murió el pasado lunes 15 de septiembre de 2025.

Naoki Ishida, que era oriundo de La Paz, Bolivia, tenía 29 años y era la voz principal del grupo Explosión Cumbiera, se descompensó en horas de la tarde noche y tuvo que ser trasladado de emergencia a una entidad hospitalaria.

Dolor en Colombia: se confirmó la muerte de reconocido periodista
RELACIONADO

Dolor en Colombia: se confirmó la muerte de reconocido periodista

Sin embargo, al poco tiempo, los especialistas del hospital San Francisco de Asís informaron que Naoki Ishida fue ingresado sin signos vitales.

En un principio, se estableció que el cantante boliviano habría podido sufrir un paro cardiorrespiratorio. No obstante, las autoridades llevaron a cabo la respectiva autopsia en su cuerpo.

Esta fue la causa por la que murió Naoki Ishida, el reconocido cantante de Bolivia

La Fiscalía, tras los primeros análisis, detalló que se pudo descartar que la muerte de Naoki Ishida esté relacionada con un crimen.

Además, especificó que la causa de su deceso fue una broncoaspiración mecánica y que ya recolectaron una serie de elementos para determinar cuál fue el que provocó lo sucedido.

En ese sentido, la investigación continúa abierta y próximamente habrá un nuevo pronunciamiento.

Estos han sido los mensajes de luto de los seguidores de Naoki Ishida, el reconocido cantante de Bolivia, tras su muerte

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Naoki Ishida, sus seguidores quedaron en shock debido a que él no había revelado problemas de salud.

Luto: se confirmó la muerte de una reconocida influencer
RELACIONADO

Luto: se confirmó la muerte de una reconocida influencer

Además, escribieron múltiples mensajes de luto y condolencias a través de las redes sociales.

"Digan que esto no es verdad, por favor", "tu música permanecerá en mi corazón", "lo siento muchísimo", "quisiera creer que es mentira", "descansa en paz, querido Naoki", "gracias por la huella que dejaste" y "fuiste una gran persona", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Expulsan a estudiante que se burló del asesinato de Charlie Kirk: “Debe tener consecuencias”

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Estados Unidos

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk enfrenta cargos de homicidio agravado y posible pena de muerte

Otras Noticias

Artistas

Paulina Vega pide extender las licencias de maternidad en Colombia: "Es un crimen"

Paulina Vega exigió una ampliación en el tiempo de las licencias de maternidad y pidió el apoyo de todos sus seguidores.

Fiscalía General de la Nación

Archivan proceso contra Ricardo Roa por presunto direccionamiento de contratos aéreos en Ecopetrol

El ente acusador cerró la indagación contra el actual presidente de la petrolera estatal.

Secretaría de Hábitat

Así se puede inscribir a la feria de vivienda exclusiva para mujeres en Bogotá: últimos días

Leonel Álvarez

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud