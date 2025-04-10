CANAL RCN
Internacional

Netanyahu espera el regreso de los rehenes de Gaza “en los próximos días”

El primer ministro israelí aseguró que la presión militar y diplomática ha forzado a Hamás a aceptar la liberación de los cautivos.

Netanyahu en Estados Unidos
Foto: AFP

AFP

octubre 04 de 2025
04:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que espera que todos los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza puedan regresar a sus hogares “en los próximos días”, en medio de las negociaciones impulsadas por el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Israel anuncia implementación inmediata del plan de Trump para Gaza tras respuesta de Hamás
RELACIONADO

Israel anuncia implementación inmediata del plan de Trump para Gaza tras respuesta de Hamás

Durante una declaración televisada, Netanyahu indicó que el objetivo es lograr la liberación de los rehenes antes o durante la festividad judía de Sucot, que comienza el próximo lunes y se extenderá durante una semana. “Espero que en los próximos días podamos traer de vuelta a todos nuestros rehenes. La presión militar y diplomática ha obligado a Hamás a aceptar su liberación”, dijo.

Netanyahu ordena viaje de negociadores a Egipto y respalda el plan de Trump

El mandatario israelí confirmó que ordenó a su equipo negociador viajar a Egipto para continuar las conversaciones que buscan concretar un acuerdo. “Hamás será desarmado, ya sea diplomáticamente por el plan de Trump o militarmente por nosotros”, aseguró Netanyahu, quien reiteró su apoyo al plan estadounidense presentado a finales de septiembre.

Desde Washington, la Casa Blanca informó que dos enviados del presidente Trump —Steve Witkoff y Jared Kushner— se dirigen a Egipto, país que actúa como mediador en el conflicto. El mandatario norteamericano advirtió a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la implementación del acuerdo, que contempla un alto al fuego, la liberación de rehenes en 72 horas y la creación de una autoridad de transición en Gaza.

Sin embargo, el Ejército israelí anunció que continuará sus operaciones sobre el territorio palestino, pese al llamado de Trump y de las familias de los cautivos a detener los bombardeos. Según fuentes médicas en Gaza, al menos 31 personas murieron el sábado en ataques israelíes, en una ofensiva que ya ha dejado más de 67.000 muertos, la mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Hamás.

El ataque inicial de Hamás, ocurrido el 7 de octubre de 2023, dejó 1.219 muertos en Israel, la mayoría civiles. De las 251 personas secuestradas, 47 permanecen cautivas, y 25 de ellas habrían fallecido, según las autoridades israelíes.

Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU en el discurso de Netanyahu
RELACIONADO

Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU en el discurso de Netanyahu

Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su presencia militar en la mayor parte del territorio palestino, incluso tras la eventual implementación del plan de paz. “La seguridad de Israel no será negociable”, concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Honduras

Luto en la televisión tras la muerte de presentadora de 21 años: hallaron el cuerpo en su casa

Estados Unidos

Joven escalador cayó al vacío subiendo el famoso Capitán: estaba transmitiendo todo en vivo

Medio oriente

Israel anuncia implementación inmediata del plan de Trump para Gaza tras respuesta de Hamás

Otras Noticias

Fútbol internacional

Luto profundo en el fútbol: murió un histórico jugador de selección

El jugador se encontraba internado en un hospital por una delicada enfermedad. Estos son los detalles.

Temblor en Colombia

¡Alerta en Colombia! Un fuerte temblor se sintió este 4 de octubre de 2025

¿Dónde se registró el epicentro del temblor de este sábado 4 de octubre? Esto fue lo que informó el Servicio Geológico Colombiano.

Finanzas personales

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?

Inteligencia Artificial

¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo