Netanyahu espera el regreso de los rehenes de Gaza “en los próximos días”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que espera que todos los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza puedan regresar a sus hogares “en los próximos días”, en medio de las negociaciones impulsadas por el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

RELACIONADO Israel anuncia implementación inmediata del plan de Trump para Gaza tras respuesta de Hamás

Durante una declaración televisada, Netanyahu indicó que el objetivo es lograr la liberación de los rehenes antes o durante la festividad judía de Sucot, que comienza el próximo lunes y se extenderá durante una semana. “Espero que en los próximos días podamos traer de vuelta a todos nuestros rehenes. La presión militar y diplomática ha obligado a Hamás a aceptar su liberación”, dijo.

Netanyahu ordena viaje de negociadores a Egipto y respalda el plan de Trump

El mandatario israelí confirmó que ordenó a su equipo negociador viajar a Egipto para continuar las conversaciones que buscan concretar un acuerdo. “Hamás será desarmado, ya sea diplomáticamente por el plan de Trump o militarmente por nosotros”, aseguró Netanyahu, quien reiteró su apoyo al plan estadounidense presentado a finales de septiembre.

Desde Washington, la Casa Blanca informó que dos enviados del presidente Trump —Steve Witkoff y Jared Kushner— se dirigen a Egipto, país que actúa como mediador en el conflicto. El mandatario norteamericano advirtió a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la implementación del acuerdo, que contempla un alto al fuego, la liberación de rehenes en 72 horas y la creación de una autoridad de transición en Gaza.

Sin embargo, el Ejército israelí anunció que continuará sus operaciones sobre el territorio palestino, pese al llamado de Trump y de las familias de los cautivos a detener los bombardeos. Según fuentes médicas en Gaza, al menos 31 personas murieron el sábado en ataques israelíes, en una ofensiva que ya ha dejado más de 67.000 muertos, la mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Hamás.

El ataque inicial de Hamás, ocurrido el 7 de octubre de 2023, dejó 1.219 muertos en Israel, la mayoría civiles. De las 251 personas secuestradas, 47 permanecen cautivas, y 25 de ellas habrían fallecido, según las autoridades israelíes.

RELACIONADO Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU en el discurso de Netanyahu

Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su presencia militar en la mayor parte del territorio palestino, incluso tras la eventual implementación del plan de paz. “La seguridad de Israel no será negociable”, concluyó.