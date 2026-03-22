Netanyahu promete represalias directas contra líderes iraníes tras ataque con misiles

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió el domingo que Israel atacará “personalmente” a los dirigentes de Irán, tras la ofensiva con misiles que impactó en varias ciudades del sur del país. La declaración se produjo durante una visita a Arad, localidad golpeada la víspera por un proyectil iraní.

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“Vamos a ir a por el régimen. Vamos a ir a por la Guardia Revolucionaria Islámica, esa banda de criminales”, afirmó Netanyahu entre los escombros. El mandatario agregó que las represalias incluirán a “sus dirigentes, sus instalaciones y sus activos económicos”.

Misiles alcanzan Arad y Dimona

Además de Arad, la ciudad de Dimona —donde se cree que se encuentra el arsenal nuclear no declarado de Israel— sufrió daños considerables tras el impacto directo de un misil.

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La localidad, situada en el desierto del Néguev, fue visitada también por Netanyahu, quien instó a los residentes a seguir las instrucciones del ejército y refugiarse cada vez que las sirenas adviertan de nuevos ataques.

“Toda la nación es línea de frente”

El primer ministro subrayó que la población debe mantenerse alerta: “Toda la nación es una línea de frente, toda la retaguardia es una línea de frente. Y cuando estamos en la línea de frente, cumplimos esas órdenes”.

Las declaraciones reflejan la tensión creciente entre Israel e Irán, en un contexto de ataques directos que han puesto bajo presión a las ciudades estratégicas del sur israelí.