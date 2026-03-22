CANAL RCN
Internacional

Netanyahu promete represalias directas contra líderes iraníes tras ataque con misiles

La declaración se produjo durante una visita a Arad, localidad golpeada la víspera por un proyectil iraní.

Benjamin Netanyahu primer ministro de Israel
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
08:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió el domingo que Israel atacará “personalmente” a los dirigentes de Irán, tras la ofensiva con misiles que impactó en varias ciudades del sur del país. La declaración se produjo durante una visita a Arad, localidad golpeada la víspera por un proyectil iraní.

Netanyahu reaparece y desmiente rumores sobre su muerte en plena guerra con Irán
RELACIONADO

Netanyahu reaparece y desmiente rumores sobre su muerte en plena guerra con Irán

“Vamos a ir a por el régimen. Vamos a ir a por la Guardia Revolucionaria Islámica, esa banda de criminales”, afirmó Netanyahu entre los escombros. El mandatario agregó que las represalias incluirán a “sus dirigentes, sus instalaciones y sus activos económicos”.

Misiles alcanzan Arad y Dimona

Además de Arad, la ciudad de Dimona —donde se cree que se encuentra el arsenal nuclear no declarado de Israel— sufrió daños considerables tras el impacto directo de un misil.

Periodista en el Líbano sobrevivió tras recibir un ataque con misil cuando transmitía en vivo
RELACIONADO

Periodista en el Líbano sobrevivió tras recibir un ataque con misil cuando transmitía en vivo

La localidad, situada en el desierto del Néguev, fue visitada también por Netanyahu, quien instó a los residentes a seguir las instrucciones del ejército y refugiarse cada vez que las sirenas adviertan de nuevos ataques.

“Toda la nación es línea de frente”

El primer ministro subrayó que la población debe mantenerse alerta: “Toda la nación es una línea de frente, toda la retaguardia es una línea de frente. Y cuando estamos en la línea de frente, cumplimos esas órdenes”.

Ocho muertos, 21 ataques y 3.000 embarcaciones represadas: así se vive la crisis por el cierre en el estrecho de Ormuz
RELACIONADO

Ocho muertos, 21 ataques y 3.000 embarcaciones represadas: así se vive la crisis por el cierre en el estrecho de Ormuz

Las declaraciones reflejan la tensión creciente entre Israel e Irán, en un contexto de ataques directos que han puesto bajo presión a las ciudades estratégicas del sur israelí.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio ambiente

Los glaciares del Himalaya y del Hindú Kush se derriten al doble de velocidad desde el 2000

Donald Trump

Donald Trump lanzó ultimátum a Irán: les dio 48 horas

Líbano

Estado de salud de periodista que sobrevivió a misil en Líbano: video generó conmoción

Otras Noticias

Millonarios

¿Por qué Mackalister Silva no celebró su gol ante Once Caldas y se le vio afectado?

Mackalister Silva no celebró su gol ante Once Caldas: la razón por la que jugó afectado ante Once Caldas.

Medicamentos

¿La EPS no le entregó el medicamento y le tocó comprarlo? Se lo tienen que pagar y así puede reclamar

Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, reveló que las EPS están obligadas a regresarle su dinero si tuvo la obligación de comprar un medicamento.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 21 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Arauca

Emboscada del ELN en Arauca deja dos soldados muertos y siete heridos

Yina Calderón

Yina Calderón defendió a ‘Epa Colombia’ tras polémica por tener un carros y lujos en prisión