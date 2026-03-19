Periodista en el Líbano sobrevivió tras recibir un ataque con misil cuando transmitía en vivo

La tensión en Medio Oriente no cesa. Después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, los bombardeos y ataques han sido el pan de cada día para los miles de habitantes.

En las últimas horas, por ejemplo, murieron 12 personas y 41 quedaron heridas por ataques israelíes en el centro de Beirut. Asimismo, tres barrios fueron foco de explosiones.

Misil cayó a pocos metros del periodista

Un reciente hecho quedó grabado por la cámara de un medio de comunicación. El reportero que estaba filmando cuando fue sorprendido por un misil que cayó a pocos metros.

Steve Sweeney es corresponsal para la cadena RT en inglés. Este jueves 19 de marzo, se encontraba en el sur del Líbano junto al camarógrafo Ali Rida. Ambos estaban cerca de una base militar.

“A lo largo de la frontera, incluido el puesto avanzado, llevó a cabo ataques con aviones no tripulados. Se informaron más ataques con cohetes”, esto estaba mencionado el reportero cuando se percató del impacto que estaba a punto de ocurrir.

Rusia condenó el ataque

Los dos quedaron con lesiones por los fragmentos: Sweeney en el brazo y Rida en la pierna. El hecho presuntamente fue cometido por unidades de Israel. “No esperábamos ser blanco (…) Fue un ataque directo”, afirmó el camarógrafo.

El caso hizo eco y desde Rusia se acusó al Ejército israelí. María Zajárova, portavoz de la Cancillería, se pronunció: “El ataque contra los periodistas fue llevado a cabo de manera deliberada y dirigida”. Un punto importante es que ambos estaban identificados con los chalecos de prensa.

“Consideramos este tipo de actos por parte de Israel y su ejército como una grave violación del derecho internacional”, afirmó el ministerio. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el año pasado murieron 129 periodistas en el conflicto de Medio Oriente.