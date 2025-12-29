CANAL RCN
Internacional

Maduro apeló a Jesucristo para hablar de amenazas contra Venezuela: su discurso en video

La inesperada mención de Jesucristo en el discurso de Nicolás Maduro que desató reacciones: vea el video.

Nicolás Maduro nombra a Jesucristo
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las referencias religiosas volvieron a ocupar un lugar central en el discurso de Nicolás Maduro. Durante una reciente intervención pública, el líder del chavismo mencionó nuevamente a Jesucristo para rechazar lo que considera amenazas militares contra el país y reforzar su narrativa de defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas.

Captaron a Nicolás Maduro bailando con un robot en pleno evento oficial en Caracas: video
RELACIONADO

Captaron a Nicolás Maduro bailando con un robot en pleno evento oficial en Caracas: video

El pronunciamiento se dio en el marco de un acto oficial con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizado en el estado La Guaira. Allí, Maduro apeló a la figura de Jesucristo como símbolo de paz, justicia y resistencia de los pueblos, asegurando que cualquier intento de agresión armada contradice los valores fundamentales del cristianismo.

Nicolás Maduro invoca a Jesucristo para rechazar la guerra

En su mensaje, Maduro afirmó que Jesucristo nunca respaldaría acciones militares destinadas a someter o despojar a una nación de sus recursos.

Desde esa perspectiva, cuestionó la legitimidad de las amenazas externas y planteó que Venezuela es un país con profundas raíces cristianas que no puede ser tratado como un objetivo de guerra.

Maduro utilizó un tono enfático para subrayar que la fe cristiana promueve la defensa de los pueblos oprimidos y no la imposición por la fuerza.

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo
RELACIONADO

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo

En ese contexto, comparó la situación que atraviesa Venezuela con relatos bíblicos de resistencia frente a enemigos más poderosos, insistiendo en que la historia favorece a quienes luchan por su dignidad.

Religión y política: una constante en el discurso de Maduro

No es la primera vez que Nicolás Maduro recurre a referencias religiosas para respaldar su proyecto político.

En distintas ocasiones ha invocado a Dios y a Jesucristo como protectores del país, e incluso ha llegado a presentar a Venezuela como una nación guiada espiritualmente frente a las adversidades.

Presidente le abrió las puertas a Nicolás Maduro en caso de que renuncie: ¿A qué país sería?
RELACIONADO

Presidente le abrió las puertas a Nicolás Maduro en caso de que renuncie: ¿A qué país sería?

Estas declaraciones suelen generar reacciones encontradas. Mientras algunos sectores interpretan el mensaje como un intento de conectar con la mayoría creyente del país, otros cuestionan el uso de símbolos religiosos en escenarios políticos, especialmente cuando existe un marcado contraste entre el discurso espiritual y la compleja situación social, económica y humanitaria que vive Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Taiwán

VIDEO I Las aterradoras imágenes del terremoto de magnitud 6,6 en Taiwán

México

Descarrilamiento de tren deja a 20 personas heridas en México

Ecuador

Tiroteo en playa de Ecuador deja seis muertos y al menos tres heridos

Otras Noticias

EPS

Salud Colsubsidio cerrará dispensación de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS desde enero de 2026

La entidad precisó que la continuidad de los tratamientos médicos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos será responsabilidad directa de la Nueva EPS.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de diciembre de 2025 en el último sorteo

¡Estuvo vibrante el Super Astro Luna de este 28 de diciembre de 2025! Descubra aquí el resultado exacto.

Día de los Inocentes

Cuando el libreto se rompe: este es el Especial de Inocentes de Noticias RCN

Fútbol

Hubo un gran susto: un arquero de selección se desplomó en pleno partido

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores