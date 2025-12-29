Maduro apeló a Jesucristo para hablar de amenazas contra Venezuela: su discurso en video

Las referencias religiosas volvieron a ocupar un lugar central en el discurso de Nicolás Maduro. Durante una reciente intervención pública, el líder del chavismo mencionó nuevamente a Jesucristo para rechazar lo que considera amenazas militares contra el país y reforzar su narrativa de defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas.

El pronunciamiento se dio en el marco de un acto oficial con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizado en el estado La Guaira. Allí, Maduro apeló a la figura de Jesucristo como símbolo de paz, justicia y resistencia de los pueblos, asegurando que cualquier intento de agresión armada contradice los valores fundamentales del cristianismo.

Nicolás Maduro invoca a Jesucristo para rechazar la guerra

En su mensaje, Maduro afirmó que Jesucristo nunca respaldaría acciones militares destinadas a someter o despojar a una nación de sus recursos.

Desde esa perspectiva, cuestionó la legitimidad de las amenazas externas y planteó que Venezuela es un país con profundas raíces cristianas que no puede ser tratado como un objetivo de guerra.

Maduro utilizó un tono enfático para subrayar que la fe cristiana promueve la defensa de los pueblos oprimidos y no la imposición por la fuerza.

En ese contexto, comparó la situación que atraviesa Venezuela con relatos bíblicos de resistencia frente a enemigos más poderosos, insistiendo en que la historia favorece a quienes luchan por su dignidad.

Religión y política: una constante en el discurso de Maduro

No es la primera vez que Nicolás Maduro recurre a referencias religiosas para respaldar su proyecto político.

En distintas ocasiones ha invocado a Dios y a Jesucristo como protectores del país, e incluso ha llegado a presentar a Venezuela como una nación guiada espiritualmente frente a las adversidades.

Estas declaraciones suelen generar reacciones encontradas. Mientras algunos sectores interpretan el mensaje como un intento de conectar con la mayoría creyente del país, otros cuestionan el uso de símbolos religiosos en escenarios políticos, especialmente cuando existe un marcado contraste entre el discurso espiritual y la compleja situación social, económica y humanitaria que vive Venezuela.