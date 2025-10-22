¿Amenaza a EE. UU.? Maduro asegura que Venezuela tiene listos cinco mil misiles antiaéreos

Este miércoles 22 de octubre, Nicolás Maduro afirmó que Venezuela tiene a su disposición cinco mil misiles antiaéreos portátiles con los que puede enfrentar a Estados Unidos.

Sin duda alguna, las relaciones entre EE. UU. y Venezuela han estado bastante deterioradas en los últimos meses. Tras el despliegue militar norteamericano en las aguas del Caribe y Pacífico, los ojos del mundo han estado puestos en ver cómo avanza la situación.

El despliegue militar de EE. UU. tiene puestos los ojos del mundo

Inclusive, la prensa estadounidense ha dado a conocer las supuestas ofertas que el régimen le habría hecho al Gobierno de Donald Trump para apaciguar la tensión. Entre los ofrecimientos, se habrían puesto sobre la mesa la parte petrolera y un “madurismo sin Maduro”.

El despliegue comenzó el 2 de septiembre y ha mostrado el arsenal que tiene Estados Unidos. Más de cinco lanchas han sido destruidas y el saldo de muertes supera los 30 hechos.

¿Qué tan potentes son los misiles?

Maduro ha sido una de las voces que más ha cuestionado las operaciones. En las últimas horas, aseguró que Venezuela tiene cinco mil Igla-S, misiles fabricados en Rusia. Aseguró que los pondrían en marcha en caso de que la coyuntura lo amerite.

Estos misiles cuentan con capacidades para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Sin embargo, un punto negativo es que son desechables, lo que es igual a que no se recargan después del primer disparo.

El régimen apunta que las fuerzas militares tienen sistemas de simulación con los que han fortalecido la puntería de los misiles. “Están en puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz, estabilidad, tranquilidad”, afirmó Maduro.

Horas antes, el presidente Trump afirmó que está preparando una estrategia para hacerle frente a los narcotraficantes que desean entrar a su país por tierra: “Les golpearemos muy duro cuando vengan”.