Nicolás Maduro lanzó insultos en pleno acto tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

En la celebración del “Día de la Resistencia Indígena” en Venezuela, Nicolás Maduro lanzó fuertes palabras, aparentemente para María Corina Machado.

Dos días después de que la líder opositora María Corina Machado fuera anunciada como ganadora del prestigioso Premio Nobel de la Paz, Nicolás Maduro lanzó una serie de calificativos altamente despectivos en un acto público.

RELACIONADO María Corina Machado convoca una oración mundial por la paz de Venezuela

Sin pronunciar su nombre directamente, sus comentarios fueron interpretados inmediatamente por el público, por la prensa nacional e internacional como una referencia directa a la galardonada.

El discurso de odio de Nicolás Maduro en el Día de la Resistencia Indígena

Maduro recurrió a un lenguaje polarizante para atacar a la oposición. Específicamente, Maduro utilizó la expresión "bruja demoníaca" y mencionó el apodo de "La Sayona", una figura sombría y conocida del folklore venezolano.

Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona, fueron las duras palabras de Nicolás Maduro.

María Corina Machado celebra el Premio Nobel de la Paz, mientras Maduro la ataca

El reciente reconocimiento otorgado a la líder opositora María Corina Machado fue un apoyo internacional a su persistente lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

RELACIONADO El dinero que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz

Al recibir el galardón, Machado dedicó el premio al pueblo venezolano, agradeciendo además el apoyo de figuras internacionales, incluido al presidente estadounidense Donald Trump.

Maduro, por su parte, evitó mencionar explícitamente el galardón, enfocando su discurso en la soberanía y la independencia.

“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad. No con la de los imperios”, sentenció Maduro, dejando clara su postura de rechazo a cualquier intervención o reconocimiento internacional que favorezca a sus adversarios.