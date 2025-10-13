CANAL RCN
Internacional

Nicolás Maduro lanzó insultos en pleno acto tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Maduro atacó a la oposición tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado: lanzó fuertes insultos.

Nicolás Maduro y María Corina Machado.
Fotos: AFP

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
05:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la celebración del “Día de la Resistencia Indígena” en Venezuela, Nicolás Maduro lanzó fuertes palabras, aparentemente para María Corina Machado.

Dos días después de que la líder opositora María Corina Machado fuera anunciada como ganadora del prestigioso Premio Nobel de la Paz, Nicolás Maduro lanzó una serie de calificativos altamente despectivos en un acto público.

María Corina Machado convoca una oración mundial por la paz de Venezuela
RELACIONADO

María Corina Machado convoca una oración mundial por la paz de Venezuela

Sin pronunciar su nombre directamente, sus comentarios fueron interpretados inmediatamente por el público, por la prensa nacional e internacional como una referencia directa a la galardonada.

El discurso de odio de Nicolás Maduro en el Día de la Resistencia Indígena

Maduro recurrió a un lenguaje polarizante para atacar a la oposición. Específicamente, Maduro utilizó la expresión "bruja demoníaca" y mencionó el apodo de "La Sayona", una figura sombría y conocida del folklore venezolano.

Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona, fueron las duras palabras de Nicolás Maduro.

María Corina Machado celebra el Premio Nobel de la Paz, mientras Maduro la ataca

El reciente reconocimiento otorgado a la líder opositora María Corina Machado fue un apoyo internacional a su persistente lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

El dinero que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz
RELACIONADO

El dinero que recibe el ganador del Premio Nobel de la Paz

Al recibir el galardón, Machado dedicó el premio al pueblo venezolano, agradeciendo además el apoyo de figuras internacionales, incluido al presidente estadounidense Donald Trump.

Maduro, por su parte, evitó mencionar explícitamente el galardón, enfocando su discurso en la soberanía y la independencia.

Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”
RELACIONADO

Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”

“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad. No con la de los imperios”, sentenció Maduro, dejando clara su postura de rechazo a cualquier intervención o reconocimiento internacional que favorezca a sus adversarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Noruega

Venezuela cierra embajada en Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina Machado

Israel

Soldado colombo-israelí no se guardó nada y le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Poco hace”

Canadá

Estos son los tres ganadores del Nobel de Economía

Otras Noticias

Caldas

La historia detrás de la banda que causó pánico entre los comerciantes: extorsiones y falso servicio

Los miembros de Los Falsos fueron capturados y las autoridades revelaron cuál era su modus operandi.

Selección Colombia

Selección Colombia vs. Canadá: fecha y hora para este duelo amistoso rumbo al Mundial de 2026

La Selección Colombia de mayores se prepara para enfrentar a Canadá en un duelo amistoso camino al Mundial 2026. ¿Cuándo y dónde?

Transmilenio

Artista reveló cuáles son sus ganancias en turno de ocho horas en Transmilenio: supera el salario mínimo

Enfermedades

¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?

Comercio

Reconocido negocio acelera su crecimiento en Colombia: ya cuenta con más de 300 puntos