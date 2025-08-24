El llamado de Nicolás Maduro para que los venezolanos se unan a la Milicia Bolivariana

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro, emitió una convocatoria masiva que busca fortalecer la defensa de Venezuela.

La invitación, dirigida a todos los ciudadanos, es a sumarse a las filas de la Milicia Nacional Bolivariana. Esta movilización se produce días después de que Washington aumentara las recompensas por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos.

Nicolás Maduro hizo un llamado a los venezolanos tras tensión con Estados Unidos

El llamado de Nicolás Maduro a la Milicia Bolivariana se presenta como una medida de respuesta ante lo que el gobierno venezolano califica como una "agresión imperial".

Miles de voluntarios han respondido a la convocatoria en todo el país, acudiendo a centros de alistamiento para recibir formación y unirse a la defensa de la soberanía.

RELACIONADO Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos por tensión con Venezuela

La respuesta popular a la convocatoria del mandatario ha sido calificada como masiva. En plazas públicas y cuarteles militares, se ha podido observar a una gran cantidad de personas, desde amas de casa hasta trabajadores del sector público y privado, dispuestos a participar en la defensa de la nación.

La consigna #YoMeAlisto ha circulado ampliamente en redes sociales, evidenciando el compromiso de un sector de la sociedad venezolana con la iniciativa.

Esta movilización cívico-militar busca no solo aumentar el número de milicianos, sino también enviar un mensaje de unidad y preparación ante cualquier eventualidad.

Movilización en Venezuela para respaldad a Nicolás Maduro

El gobierno venezolano ha reiterado que la movilización es parte de un plan nacional estratégico para preservar la paz y la independencia del país. En declaraciones públicas, Maduro aseguró que no permitirá que "la bota de imperio alguno mancille este suelo".

La Milicia Nacional Bolivariana busca reforzar la capacidad de respuesta del país ante una posible agresión externa, priorizando la participación ciudadana en la seguridad y el resguardo de la soberanía.

El incremento de la actividad militar estadounidense en la región, sumado a las sanciones económicas y las acusaciones contra la cúpula chavista ha alimentado un clima de confrontación que ha llevado al gobierno venezolano a tomar medidas preventivas.