Hijo de Nicolás Maduro dice confiar en la justicia de EE. UU. tras segunda audiencia del antiguo líder del régimen

Desde Caracas, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", manifestó su expectativa de que la justicia estadounidense desestime los cargos contra su padre, el depuesto presidente Nicolás Maduro, aunque reconoció ante la agencia de noticias francesa AFP que lo ve "un poco improbable, es improbable".

Durante una concentración en la plaza Bolívar, donde seguidores exigían la libertad de Maduro y su esposa, el parlamentario insistió en que el proceso posee "vestigios de ilegitimidad" debido a que su origen fue un "secuestro" derivado de una operación militar contra un mandatario electo. "Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos", afirmó, añadiendo que confía en dicho sistema legal.

Trump señaló que Maduro podría enfrentar otros juicios más adelante:

El proceso judicial contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, avanzó este jueves con su segunda comparecencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturados el pasado 3 de enero en la operación ‘Resolución Absoluta’.

Ambos permanecen recluidos en una cárcel de Brooklyn bajo acusaciones de "narcoterrorismo", posesión de armamento pesado e importación de cocaína. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que el proceso podría expandirse, señalando que "asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios", y adelantó que Maduro encarará "otros cargos" próximamente.

Maduro se declaró no culpable en su primera audiencia:

En el ámbito diplomático, Maduro Guerra defendió la posición de su progenitor alegando que este cuenta con "inmunidad mundial, según el Convenio de Ginebra, el Convenio de Viena".

Mientras tanto, en Venezuela, el panorama político ha dado un giro bajo la gestión de Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia tras la captura de Maduro. La mandataria encargada ha reestructurado la relación con Washington mediante concesiones en los sectores de petróleo y minería, atendiendo a la presión ejercida por la administración de Trump.

La defensa de los procesados, quienes se declararon "no culpables" el 5 de enero, sostiene una postura de resistencia legal. En aquella primera audiencia, el depuesto líder venezolano se describió a sí mismo como un "prisionero de guerra".