Hijo de Nicolás Maduro y el mensaje previo a nueva audiencia: "Verán un presidente atlético"

La segunda audiencia del juicio contra Nicolás Maduro está prevista para el 26 de marzo en un tribunal federal de Nueva York, en el marco del proceso judicial que enfrenta tras su captura en enero por tropas estadounidenses.

El exmandatario está acusado de cuatro delitos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto cargo por la posesión de esas armas. En el mismo expediente, su esposa Cilia Flores enfrenta otros cuatro cargos: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armamento.

Las palabras de Nicolás Maduro Guerra

En medio del avance del juicio, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra se pronunció públicamente sobre la situación de su padre y de Cilia Flores. En un video difundido en redes sociales, aseguró que ambos se encuentran en buen estado.

“Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días”, afirmó sobre Nicolás Maduro Moros.

Sobre Flores, indicó que está “firme y alerta”. Además, sostuvo que la audiencia servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia”, en referencia a la estrategia de defensa que se planteará ante el tribunal.

Delitos atribuidos a Nicolás Maduro Guerra

En paralelo al proceso contra su padre, el nombre de Nicolás Maduro Guerra también ha sido incluido en las investigaciones judiciales adelantadas por autoridades estadounidenses. De acuerdo con los señalamientos, forma parte del esquema que el Departamento de Justicia vincula con actividades de narcotráfico y estructuras de apoyo logístico.

Entre los delitos que se le atribuyen figuran la conspiración para importar cocaína y su presunta participación en una red asociada al narcoterrorismo, dentro del mismo caso que involucra a otros funcionarios del entorno cercano de Nicolás Maduro Moros.

Aunque no ha sido detenido por las autoridades estadounidenses, extraoficialmente se ha hablado de que es uno de los nombres que las autoridades buscan capturar, junto a otros líderes del chavismo.