Estos son los lujosos bienes de Nicolás Maduro que fueron incautados por Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció en una conferencia de prensa que ha logrado incautar más de US$ 700 millones en activos vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según los funcionarios estadounidenses, esta cifra es el resultado de una campaña sostenida de presión financiera y legal, diseñada para asfixiar las fuentes de financiamiento del gobierno venezolano y debilitar su capacidad para operar a nivel internacional.

Las incautaciones incluyen una variedad de bienes, desde cuentas bancarias y fondos de inversión hasta propiedades inmobiliarias y activos en empresas que, según las investigaciones, operaban como fachadas para el lavado de dinero.

Estos son los lujosos bienes incautados a Nicolás Maduro

El Gobierno de EE. UU. ha afirmado que entre los bienes incautados, valorados en más de US$ 700 millones, se encuentran:

Dos aviones privados, uno de ellos un jet valorado en más de US$ 2 millones.

Múltiples propiedades de lujo, incluyendo mansiones en Florida y una en República Dominicana.

Una granja para criar caballos de carrera.

Nueve vehículos de alta gama.

Joyas y dinero en efectivo.

La incautación de estos bienes representa un nuevo capítulo en la política de Washington hacia Caracas, que ha estado marcada por sanciones económicas y diplomáticas.

El Gobierno de Estados Unidos ha argumentado repetidamente que estas medidas son necesarias para presionar por un cambio democrático en Venezuela y restaurar el orden constitucional.

¿De cuánto es la recompensa por Nicolás Maduro?

A las 5:24 p.m. de este jueves 7 de agosto, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Así lo informó la fiscal general Pamela Bondi en su cuenta oficial de X, antes Twitter, donde compartió un video.

“El régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus atroces crímenes”, aseguró Bondi en el video.

Cabe mencionar que Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado el año pasado vencedor en elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.