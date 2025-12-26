Nigeria confirma que compartió inteligencia con EE. UU. antes de bombardeos contra el Estado Islámico

Nigeria confirmó que entregó información de inteligencia a Estados Unidos antes de los bombardeos realizados el día de Navidad contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en su territorio, en una operación que marca el primer ataque del ejército estadounidense en el país africano bajo la administración del presidente Donald Trump.

RELACIONADO Zelenski se reuniría con Trump antes de que termine el 2025

La revelación fue hecha este viernes por el ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, quien explicó que la cooperación incluyó contactos directos con Washington y la autorización expresa del presidente Bola Tinubu para la ofensiva aérea.

Coordinación previa y aval presidencial

En declaraciones al canal local ChannelsTV, Tuggar aseguró que “fue Nigeria quien proporcionó la información” utilizada por Estados Unidos para llevar a cabo los ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste del país. Según el canciller, sostuvo dos conversaciones telefónicas con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de que comenzaran los bombardeos.

“Hablamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara”, detalló Tuggar, quien agregó que el presidente Bola Tinubu dio la “luz verde” a la operación militar. El jefe de la diplomacia nigeriana no descartó que se produzcan nuevos ataques de este tipo y afirmó que se trata de un “proceso en curso” en el que también participan otros países aliados.

El Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM) confirmó el jueves que ejecutó el ataque “a petición de las autoridades nigerianas”, asegurando que la ofensiva dejó “múltiples terroristas del EI muertos”. Sin embargo, no se han divulgado cifras oficiales sobre víctimas ni detalles operativos específicos.

Debate por la narrativa religiosa y la escalada militar

El presidente Donald Trump defendió la ofensiva a través de su red social Truth Social, donde afirmó que ya había advertido a los terroristas que “si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro”. El mandatario calificó los bombardeos como “poderosos y letales” y aseguró que el Departamento de Defensa llevó a cabo “ataques perfectos” contra los objetivos del EI.

Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, agradeció públicamente la cooperación del gobierno nigeriano y destacó la disposición de Estados Unidos para actuar en el país africano. Posteriormente, funcionarios de Defensa difundieron un video que mostraría el lanzamiento nocturno de un misil desde un buque de guerra estadounidense.

No obstante, el tema ha generado controversia. Mientras algunos sectores en Nigeria celebraron la ofensiva como un golpe contra el terrorismo, otros advirtieron que podría agravar las tensiones religiosas en un país históricamente marcado por episodios de violencia sectaria. Analistas independientes y el propio gobierno nigeriano rechazan la narrativa de una persecución religiosa sistemática, promovida por sectores conservadores en Estados Unidos y Europa.

Nigeria, el país más poblado de África, está dividido casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una amplia población cristiana en el sur. Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en su lista de países de “especial preocupación” por la libertad religiosa, una decisión que ha sido cuestionada por Abuja y que ahora vuelve al centro del debate tras los recientes bombardeos.