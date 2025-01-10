Niña de 14 años falleció tras someterse a procedimientos estéticos en México: su madre y padrastro, capturados

El 20 de septiembre, Paloma Nicole falleció en Durango luego de someterse a un aumento de senos, procedimiento que resultó fatal. La adolescente habría sido influenciada por su madre, Paloma Jazmín “N”, y su padrastro, Víctor “N”, quienes ahora enfrentan cargos por omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión.

Las investigaciones revelan que Víctor Manuel, pareja de la madre, realizó la operación sin cumplir con las acreditaciones necesarias. El procedimiento provocó un paro cardiorrespiratorio y edema cerebral, según la Fiscalía, aunque el certificado de defunción inicialmente atribuyó el fallecimiento a complicaciones respiratorias.

Irregularidades en el caso y exigencia de justicia

Carlos Arellano, padre biológico de Paloma, descubrió la verdad durante el velorio, cuando notó implantes y cicatrices en el cuerpo de su hija. Su denuncia destapó la cadena de irregularidades que hoy mantiene el caso bajo investigación.

La madre y el padrastro fueron detenidos el 27 de septiembre y permanecen en prisión preventiva.

El próximo 3 de octubre se definirá en audiencia si enfrentarán el proceso en libertad o continúan en reclusión.

Podrían enfrentar cargos por homicidio culposo dependiendo de los resultados de las pruebas patológicas.

Protestas y llamado a regular las cirugías estéticas

El sábado 27 de septiembre, familiares y colectivos feministas marcharon en el centro histórico de Durango exigiendo justicia. Vestidos de blanco y portando velas, denunciaron negligencia y solicitaron mayores controles en los procedimientos estéticos practicados a menores de edad.

La Secretaría de Salud estatal y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISED) informaron que el hospital tenía permisos para operar, aunque el papel del supuesto cirujano y las responsabilidades de los adultos siguen bajo análisis.