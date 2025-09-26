Este fue uno de los últimos mensajes que la hermana de B-King le envió a Angie Miller, que estuvo con él en México

En Colombia y México sigue habiendo shock por la muerte de Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, y Jorge Luis Herrera, el DJ que se identificaba como Regio Clown.

Los artistas estuvieron presentes en un concierto que se llevó a cabo el 14 de septiembre, en Ciudad de México y, al parecer, también tenían pensando llevar su música a Sonora.

Sin embargo, el 16 de septiembre de 2025, tras salir de un gimnasio ubicado en Polanco, fueron reportados como desaparecidos.

Además, siete días después, las autoridades mexicanas confirmaron que hallaron sus cuerpos sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

Antes de esa revelación, Stefania Agudelo, la hermana de B-King, junto a su mamá y Juan Camilo Gallego, el mánager del artista, estuvieron pidiéndole celeridad a las autoridades de México y Colombia.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, Stefania Agudelo contactó a Angie Miller, la actriz que estuvo con los artistas en México, y le dejó un mensaje en las redes sociales. ¿Cuál fue?

Este fue uno de los últimos mensajes que Stefania Agudelo, la hermana de B-King, le envió a la actriz Angie Miller

Antes de la desaparición de B-King, Angie Miller, la actriz venezolana, subió un video junto al artista.

Ese post fue exactamente el 11 de septiembre y en esa grabación juntos cantaron y bailaron 'Como yo', uno de los últimos temas musicales que lanzó el artista colombiano.

Por lo tanto, al ver que Angie Miller fue una de las últimas personas que compartió y conoció información de B-King en México, Stefania Agudelo, la hermana del cantante, se comunicó con ella.

"Hola, lee el DM, porfa", fue el mensaje exacto que le dejó en el post.

Sin embargo, por ahora, no se ha revelado qué fue exactamente lo que le planteó en el mensaje directo.

Angie Miller, la actriz que estuvo con B-King y Regio Clown en México, fue detenida

Este 26 de septiembre de 2025, se reveló una boleta emitida por el Registro de Detenciones de México.

En ella se especificó que Angie Miller fue detenida el 23 de septiembre, a las 8:15 de la noche, en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz.

Sin embargo, también se ha aclarado que, posteriormente, fue liberada.

"La detención de Angie Miller está relacionada como parte de las investigaciones para esclarecer la desaparición y posterior homicidio del cantante B-King y el DJ Regio Clown", ha especificado la justicia mexicana.