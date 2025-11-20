CANAL RCN
Internacional

No más soldados en Washington: jueza revierte la orden de Trump

El presidente desplegó tropas en la ciudad, al igual que en Los Ángeles y Memphis, para combatir el crimen y reforzar su campaña contra los migrantes irregulares.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 20 de 2025
10:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una orden judicial que podría frenar uno de los despliegues más polémicos de la administración Trump sacudió Washington este jueves, cuando una jueza federal exigió la retirada de la Guardia Nacional, en un golpe directo a la estrategia de seguridad del mandatario.

Aunque la decisión aún no entra en vigor, para que el gobierno republicano pueda apelarla, el fallo de la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito, dejó en claro que la Casa Blanca sobrepasó sus atribuciones. Según escribió en su resolución, la administración actuó “en contra de la ley” al utilizar tropas para “misiones no militares de disuasión del crimen en ausencia de una solicitud de las autoridades civiles de la ciudad”.

Soldados de la Guardia Nacional que Trump desplegó en Washington patrullaran armados
RELACIONADO

Soldados de la Guardia Nacional que Trump desplegó en Washington patrullaran armados

¿Desde cuándo está la Guardia Nacional en Washington?

El origen del conflicto se remonta al 11 de agosto, cuando Trump ordenó que más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional patrullaran Washington. Justificó su decisión asegurando que la ciudad era “un lugar sucio y plagado de crimen”, parte de su ofensiva contra jurisdicciones dirigidas por demócratas y de su campaña para endurecer el discurso sobre migración.

El despliegue fue impugnado un mes después por el fiscal general de la capital, Brian Schwalb, cuyo alegato cuestionaba tanto la necesidad como la legitimidad de la presencia militar. “Desplegar la Guardia Nacional para participar en labores de aplicación de la ley no solo es innecesario e indeseado, sino que también es peligroso y perjudicial”, sostuvo al presentar su demanda.

Despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago es suspendido de manera temporal
RELACIONADO

Despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago es suspendido de manera temporal

Corte Suprema tendría la última palabra

El dictamen de Cobb —nombrada por el expresidente Joe Biden— reprocha al gobierno haber trasladado a Washington efectivos provenientes de otros estados, algo que, según la jueza, excede las facultades presidenciales cuando no media una petición formal de las autoridades locales.

La controversia no se limita a la capital. Este año, California también llevó a los tribunales la orden de Trump de movilizar tropas a Los Ángeles durante las protestas por redadas contra migrantes indocumentados. Allí, un juez determinó que la medida era ilegal, aunque posteriormente un panel de apelaciones permitió que el operativo continuara, al menos de forma temporal. En Chicago y Portland, otros jueces optaron por bloquear preventivamente el envío de militares.

Trump insiste en que no existe motivación partidista alguna detrás de sus acciones y rechaza la idea de que esté apuntando exclusivamente hacia ciudades que administran los demócratas, pero una resolución definitiva podría llegar pronto: la Corte Suprema tiene pendiente decidir si el presidente puede desplegar a la Guardia Nacional sin el consentimiento de los gobiernos locales o no.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Inspectora vació una botella de cloro sobre el puesto de comidas de un migrante en los EE. UU.

Guatemala

Capturan a uno de los pandilleros que se fugó de una cárcel en Guatemala

Artistas

Se confirmó la muerte de un reconocido influencer: había sido reportado como desaparecido

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 20 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 20 de noviembre puso a celebrar a los apostadores! Descubra el resultado exacto.

Cartagena

Cámaras de seguridad son clave en el asesinato del médico Gian Carlos Gómez en Cartagena

Los asesinos huyeron en motocicleta tras el crimen. La familia asegura que la víctima nunca recibió amenazas ni extorsiones.

Atlético Nacional

Nacional derrotó, una vez más, a América y se acomodó en el ‘grupo de la muerte’

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia