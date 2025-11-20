No más soldados en Washington: jueza revierte la orden de Trump

Una orden judicial que podría frenar uno de los despliegues más polémicos de la administración Trump sacudió Washington este jueves, cuando una jueza federal exigió la retirada de la Guardia Nacional, en un golpe directo a la estrategia de seguridad del mandatario.

Aunque la decisión aún no entra en vigor, para que el gobierno republicano pueda apelarla, el fallo de la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito, dejó en claro que la Casa Blanca sobrepasó sus atribuciones. Según escribió en su resolución, la administración actuó “en contra de la ley” al utilizar tropas para “misiones no militares de disuasión del crimen en ausencia de una solicitud de las autoridades civiles de la ciudad”.

RELACIONADO Soldados de la Guardia Nacional que Trump desplegó en Washington patrullaran armados

¿Desde cuándo está la Guardia Nacional en Washington?

El origen del conflicto se remonta al 11 de agosto, cuando Trump ordenó que más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional patrullaran Washington. Justificó su decisión asegurando que la ciudad era “un lugar sucio y plagado de crimen”, parte de su ofensiva contra jurisdicciones dirigidas por demócratas y de su campaña para endurecer el discurso sobre migración.

El despliegue fue impugnado un mes después por el fiscal general de la capital, Brian Schwalb, cuyo alegato cuestionaba tanto la necesidad como la legitimidad de la presencia militar. “Desplegar la Guardia Nacional para participar en labores de aplicación de la ley no solo es innecesario e indeseado, sino que también es peligroso y perjudicial”, sostuvo al presentar su demanda.

RELACIONADO Despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago es suspendido de manera temporal

Corte Suprema tendría la última palabra

El dictamen de Cobb —nombrada por el expresidente Joe Biden— reprocha al gobierno haber trasladado a Washington efectivos provenientes de otros estados, algo que, según la jueza, excede las facultades presidenciales cuando no media una petición formal de las autoridades locales.

La controversia no se limita a la capital. Este año, California también llevó a los tribunales la orden de Trump de movilizar tropas a Los Ángeles durante las protestas por redadas contra migrantes indocumentados. Allí, un juez determinó que la medida era ilegal, aunque posteriormente un panel de apelaciones permitió que el operativo continuara, al menos de forma temporal. En Chicago y Portland, otros jueces optaron por bloquear preventivamente el envío de militares.

Trump insiste en que no existe motivación partidista alguna detrás de sus acciones y rechaza la idea de que esté apuntando exclusivamente hacia ciudades que administran los demócratas, pero una resolución definitiva podría llegar pronto: la Corte Suprema tiene pendiente decidir si el presidente puede desplegar a la Guardia Nacional sin el consentimiento de los gobiernos locales o no.