CANAL RCN
Tendencias

Tiny Desk de '31 Minutos' rompe récord en YouTube y sorprende con su sátira migratoria y crítica política

El video ya supera los 7,2 millones de visualizaciones en el canal de NPR en YouTube.

Foto: Instagram @31minutos

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
12:47 p. m.
El programa chileno '31 Minutos' participó en el ciclo Tiny Desk Concerts de NPR con una presentación grabada el 29 de septiembre en Washington D. C.

Durante el show, que incluyó siete canciones, el grupo incorporó referencias a la migración y a las políticas estadounidenses, utilizando su estilo habitual de humor y música.

Uno de los momentos destacados fue la aparición de un personaje con gorro rojo y cabello rubio, que alude al lema “Make America Great Again”.

Humor, migración y producción chilena

En ese contexto, 'Juan Carlos Bodoque' introdujo la canción 'Objeción Denegada' con una parodia de Better Call Saul. También se interpretó una estrofa que dice: “Alza la mano si se te venció la (visa) Waiver / Alza la mano si tú eres ilegal”, en alusión a la situación migratoria de algunos latinos en Estados Unidos.

La participación de 31 Minutos en Tiny Desk también destacó por su producción. El equipo artístico y técnico estuvo conformado por más de quince personas, entre ellos Álvaro Díaz, Pedro Peirano, Jani Dueñas, Pablo y Felipe Ilabaca, Pedropiedra y Toño Corvalán.

El impacto global del Tiny Desk de 31 Minutos

La preparación del show tomó cerca de un mes e incluyó un ensayo general en un galpón del barrio Matta, en Santiago de Chile, donde se replicó el estudio de NPR para afinar cada detalle antes del viaje a Estados Unidos.

Además del contenido musical, la puesta en escena mantuvo el estilo visual característico del programa, con marionetas, intervenciones teatrales y elementos que reforzaron el mensaje del espectáculo.

La combinación de humor, crítica social y referencias culturales permitió que el concierto conectara con audiencias diversas, tanto en América Latina como en el público internacional. El éxito del video en YouTube, que ya supera los 7,2 millones de visualizaciones, refleja el alcance global del proyecto y su capacidad para abordar temas complejos desde una perspectiva creativa.

