Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico deja seis muertos

Estados Unidos confirmó la muerte de seis personas durante dos ataques realizados contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el océano Pacífico.

Así lo informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aseguró que las operaciones formaron parte de la actual ofensiva antidrogas impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Con este nuevo episodio, la cifra total de fallecidos en el marco de dicha campaña asciende a 76, según los datos oficiales.

Las acciones, desarrolladas en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, han sido duramente cuestionadas por su falta de transparencia y por las denuncias de posibles violaciones al derecho internacional.

De acuerdo con Hegseth, los ataques se llevaron a cabo el domingo contra dos lanchas rápidas que “transportaban narcóticos”, cada una con tres personas a bordo. “Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, escribió el funcionario en su cuenta de X, antes Twitter.

Sin embargo, como ha ocurrido en operativos anteriores, las autoridades estadounidenses no revelaron las identidades de los fallecidos ni presentaron pruebas que confirmen su vínculo con el narcotráfico.

Expertos y organizaciones de derechos humanos han calificado estas acciones como “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si los objetivos son presuntos traficantes, argumentando que las fuerzas estadounidenses actúan fuera de los marcos legales internacionales.

Hegseth también afirmó que las embarcaciones atacadas eran “operadas por organizaciones terroristas designadas”, aunque no precisó a qué grupos se refería.

Para justificar la ofensiva, el presidente Donald Trump envió recientemente una carta al Congreso declarando a Estados Unidos en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos.

¿Cuántas embarcaciones han sido destruidas por EE. UU. en el Caribe?

Según el Pentágono, desde el inicio de la campaña en septiembre se han destruido 19 lanchas y un sumergible en el Caribe y el Pacífico.

“El presidente Trump está protegiendo la patria y acabando con estos terroristas de los carteles que buscan dañar a nuestro país y a nuestro pueblo”, afirmó Hegseth.

El despliegue de buques de guerra estadounidenses en la región también ha generado tensiones políticas. El régimen de Venezuela sostiene que estas operaciones tienen como verdadero objetivo desestabilizar y derrocar a Nicolás Maduro, más allá del combate al narcotráfico declarado por Washington.